Mujeres dominan la cantina cubana (+fotos)

Sancti Spíritus acogió durante dos días los certámenes Reinas del Bar y Campeón de Campeones, ambos convocados por la Asociación de Cantineros de Cuba

Las féminas sobresalieron en el certamen que devino espacio de socialización y aprendizaje para los amantes de la cantina. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Sancti Spíritus se convirtió, durante dos días, en la capital de la cantina cubana. En el bar Liana, uno de los nuevos productos extrahoteleros de la ciudad cabecera, se desarrollaron las competiciones de los dos certámenes: la primera edición del Reinas del Bar y la segunda de Campeón de Campeones.

Entre una decena de féminas, se coronó como reina la joven Kenia Borges Brotón, del órgano de base de la Asociación de Cantineros de Cuba en Varadero. Kenia representará al país en el Mundial de Coctelería para Damas, previsto para marzo de este año en la capital cubana.

Bárbara Betancourt (a la izquierda) y Kenia Borges Brotón resultaron ganadoras de los certámenes Campeón de Campeones y Reinas del Bar, respectivamente.

Bárbara Betancourt, del emblemático Hotel Tryp Habana Libre se alzó con el primer lugar del Campeón de Campeones, donde mujeres y hombres de varias provincias honraron la cultura cubana desde la coctelería.

En este último certamen el joven Randy López, cantinero de la Taberna Yayabo, en Sancti Spíritus, mereció el tercer lugar. Fueron premiadas también las categoría mejor técnica, mejor defensa del coctel y mejor catador.

El joven espirituano Randy López, cantinero de la Taberna Yayabo, se alzó con el tercer lugar del evento Campeón de Campeones .

Eddis Naranjo Carrillo, presidente de la Asociación de Cantineros de Cuba, declaró que Sancti Spíritus acogió dichos eventos gracias al empeño de Maribel Reinoso, la única mujer presidenta de un órgano de base en el país. “Además de que cuenta con un trabajo sostenido con las nuevas generaciones”, elogió Naranjo Carrillo.

“Más del 30 por ciento de nuestros asociados son mujeres y nos llena de regocijo que los estereotipos detrás de la barra vayan eliminándose. La coctelería cubana es un ícono en el mundo y lo sigue siendo gracias al empeño de todos los que la defendemos”, concluyó.