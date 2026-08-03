Adiós a la querida Paula Alí: Fallece la destacada actriz cubana, Premio Nacional de Televisión 2026

Reconocida con el Premio Nacional de Televisión en 2026, Paula Alí desarrolló una labor intensa y multifacética que trascendió la pantalla chica para brillar también en el cine y el teatro

Su obra permanecerá en la memoria afectiva de los cubanos.

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) confirmó este lunes en sus redes sociales el fallecimiento de la actriz Paula Alí, una de las intérpretes más populares y entrañables del panorama artístico nacional. La triste noticia ha conmocionado al mundo cultural cubano, que pierde a una figura emblemática cuya trayectoria abarcó más de seis décadas de entrega ininterrumpida a las artes escénicas y audiovisuales.

Reconocida con el Premio Nacional de Televisión en 2026, Paula Alí desarrolló una labor intensa y multifacética que trascendió la pantalla chica para brillar también en el cine y el teatro.

Su versatilidad actoral le permitió abordar con igual solvencia personajes dramáticos cargados de profunda intensidad emocional, pero fue, sin duda, en el género de la comedia donde dejó una huella imborrable. Su profesionalidad, su naturalidad y un carisma innato la distinguieron dentro del ámbito artístico, convirtiéndola en un referente de la actuación cómica en Cuba.

Dueña de un rostro familiar para varias generaciones de cubanos, su presencia fue constante en numerosas telenovelas, programas humorísticos, películas y puestas teatrales. Integró importantes colectivos escénicos de renombre, entre ellos Teatro Estudio y El Público, agrupaciones en las que aportó su rigor interpretativo y su singular estilo.

Durante toda su vida profesional, Paula Alí construyó una obra marcada por el compromiso con su oficio, demostrando una capacidad de reinvención y una vigencia que la mantuvieron activa y vigente hasta sus últimos años.

Con la partida de Paula Alí, desaparece una intérprete imprescindible para la escena cubana; sin embargo, su legado artístico perdurará en la memoria afectiva del pueblo y quedará inscrito en la historia de las artes escénicas y audiovisuales del país.