Advierte Irán a EEUU: Ante cualquier agresión, atacaremos sus bases militares y a Israel

La nación persa lucha en los frentes económico, cognitivo, militar y terrorista contra Washington y Tel Aviv, sentenció el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf en una sesión plenaria del Legislativo

Las declaraciones del líder parlamentario persa siguen en el contexto de las protestas callejeras en Irán. (Foto: PL)

El gobierno de Irán advirtió este domingo al de Estados Unidos que cualquier agresión a su territorio desatará ataques contra sus bases militares, barcos y a Israel.

Irán lucha en los frentes económico, cognitivo, militar y terrorista contra Estados Unidos e Israel, sentenció el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf en una sesión plenaria del Legislativo difundida por medios de la prensa plana en persa, mientras los sitios informativos en Internet permanecen fuera del aire hace casi 72 horas.

Las declaraciones del líder parlamentario persa siguen en el contexto de las protestas callejeras en su país iniciadas el pasado día 3 del mes en curso, en coincidencia con la agresión militar y secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Desde entonces en Washington reina una euforia belicista y amenazas de intervenciones castrenses en Colombia y Cuba, operaciones armadas en territorio de México y la anexión forzosa de Groenlandia a la Unión estadounidense.

Cifras carentes de aval oficial reportan que unas 200 personas, manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad han muerto en los choques callejeros.

Asimismo, la víspera fuentes oficiales reportaron el arresto de presuntos organizadores de las manifestaciones y la incautación en las residencias de algunos de ellos de armas, municiones y explosivos.

Las autoridades iraníes convocaron para este lunes una manifestación popular en apoyo a la República Islámica, cuyos líderes se han dicho listos a atender las demandas de los manifestantes, pero advirtieron que actuarán con severidad contra los actos de vandalismo en edificios gubernamentales y propiedades privadas.