La huella internacional de la Escuela Latinoamericana de Medicina

La ELAM no solo forma médicos, sino que contribuye a formar seres humanos con sensibilidad social, conciencia internacionalista y capacidad para asumir compromisos con sus comunidades

Foto: Estudios Revolución

En 1998, después del paso de los huracanes George y Mitch por Centroamérica y el Caribe, una pregunta comenzó a tomar forma: ¿qué ocurriría con aquellas comunidades cuando se marcharan los médicos que habían llegado para atender la emergencia? La respuesta no se limitó al envío de nuevas brigadas sanitarias. El Comandante en Jefe Fidel Castro se convirtió en el artífice de la creación de una escuela destinada a formar médicos de los países más afectados, jóvenes que pudieran regresar a sus comunidades con los conocimientos necesarios para atender a su propia gente.

El proyecto tomó cuerpo en La Habana. El 27 de febrero de 1999 llegaron los primeros estudiantes, procedentes de Nicaragua. Pocos meses después, la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) fue inaugurada de manera oficial. Era 15 de noviembre.

Así comenzó una experiencia que, con el tiempo, rebasaría las fronteras de América Latina y el Caribe para incorporar a jóvenes de otros continentes.

La primera promoción se graduó en 2005. Desde entonces, miles de historias han atravesado sus aulas. Una de ellas es la de Watan Jamil Alabed, médico pediatra palestino que llegó a Cuba con un sueño profesional, sin hablar español y sin imaginar hasta qué punto aquella experiencia transformaría su manera de entender la medicina y el mundo.

La dimensión alcanzada por la escuela se refleja en el documento estadístico facilitado por su rectora, Dra. C. Leiram Lima Sarmiento, que registra 32 290 graduados de 124 países hasta la promoción de 2026. De ese total, 26 766 proceden de América; 2 784, de África; 2 485, de Asia; 248, de Oceanía, y siete, de Europa.

Por países, Bolivia ocupa el primer lugar, con 5 094 graduados, cifra que representa el 15,8 % del total registrado.

El documento también contabiliza 209 graduados palestinos. De ellos, 95 corresponden a las promociones de 2025 y 2026: 53 se graduaron en 2026.

Los números permiten medir la expansión de la ELAM, pero no alcanzan a contar por sí solos lo que significa llegar desde otro país, aprender una lengua, compartir la vida con jóvenes de culturas distintas y prepararse para ejercer una profesión cuya materia de trabajo es la vida humana. Para eso hacen falta las historias.

Watan conoció la posibilidad de estudiar Medicina en Cuba al terminar el preuniversitario. Un compañero de su organización le habló de una beca y decidió presentarse. Recuerda que recibió la noticia un 13 de agosto, fecha que asocia con el natalicio del Comandante Fidel Castro y que considera su “primera coincidencia” y el “primer regalo de la Revolución cubana”.

La oportunidad representaba mucho más que acceder a una carrera universitaria. “Para mí, recibir aquella beca no significó solamente la posibilidad de convertirme en médico; significó también la oportunidad de conocer otro mundo, otra cultura y una manera diferente de entender la vida, la solidaridad y el compromiso con los pueblos”.

Al llegar a Cuba no sabía español. Sus primeros encuentros con los cubanos estuvieron hechos de gestos, indicaciones y esfuerzos por entenderse. Recuerda el trayecto nocturno desde el aeropuerto, la enfermera que intentaba explicarles el período de cuarentena, los análisis médicos y aquel primer pan con yogurt. Detalles mínimos para quien los observa desde fuera, pero que permanecen intactos en la memoria de quien comienza una vida lejos de casa.

Aquella primera noche no pudo dormir. Se duchó y permaneció despierto, todavía con la sensación de que podía estar soñando. La distancia de su familia y las dificultades para comunicarse hicieron más intenso el comienzo. Pasaron tres días antes de que pudiera hablar con los suyos.

Después llegaron la adaptación a la comida, el aprendizaje del idioma y la convivencia cotidiana. También el mar. Para Watan, contemplarlo tenía un significado que iba más allá de la belleza del paisaje: “Para nosotros, los palestinos, el mar representa también una libertad que la ocupación nos ha arrebatado, pues durante mucho tiempo se nos ha prohibido acceder a él”. Estar cerca de él era, en sus palabras: “una forma de sentir la libertad”.

En la ELAM encontró, además, una diversidad que todavía define como una de las mayores riquezas. “Siempre digo que la ELAM es una verdadera sede de las naciones del Sur”. Allí compartió con jóvenes de países, idiomas y realidades diferentes. La convivencia le permitió reconocer historias que no conocía y establecer vínculos entre experiencias de desigualdad y resistencia que, aunque distantes, tenían puntos de contacto.

“Fue un proceso de aprendizaje, de descubrimiento y, sobre todo, de aceptación. Allí comprendí que no éramos los únicos que teníamos causas justas por las que luchar; que existían otros pueblos con historias de resistencia, dignidad y lucha, y que nuestras luchas, aunque diferentes en sus contextos, estaban profundamente conectadas”.

En esa convivencia también descubrió que el mismo sistema de dominación que le arrebató su tierra y le negó el derecho a vivir libremente era, “en muchos sentidos, el mismo que había despojado a otros pueblos de sus recursos y oportunidades.

“Era el sistema que había impedido que un compañero de América Latina, África o alguna isla del Pacífico pudiera acceder a una educación digna en su propio país”.

Para Watan, la ELAM no solo forma médicos, sino que “contribuye a formar seres humanos con sensibilidad social, conciencia internacionalista y capacidad para asumir compromisos con sus comunidades”.

La formación en la ELAM, le dejó una comprensión más amplia del conocimiento y de su función social.

“Salir adelante nunca debe ser un proyecto individual: debemos avanzar para poder ayudar a los demás. Porque el conocimiento, cuando no se pone al servicio de los pueblos, pierde una parte esencial de su sentido”.

Hoy Watan está en Brasil, a punto de comenzar una nueva etapa académica a través de una maestría. Es médico pediatra de formación y también ha desarrollado actividades en la comunicación, el periodismo y el activismo político. Su trayectoria ha tomado distintos caminos, pero reconoce en ellos una continuidad con los valores que asocia a sus años en Cuba: la solidaridad, el internacionalismo y el compromiso con los demás.

Cuando intenta resumir lo que significó la Escuela en su vida, Watan vuelve a la relación entre oportunidad y compromiso.

“Me enseñó que estudiar no es solamente una oportunidad para cambiar nuestra propia vida, sino también una responsabilidad para contribuir a cambiar la vida de los demás. Cuba me dio la oportunidad de convertirme en médico, pero también me enseñó por qué y para quién vale la pena serlo.

“La ELAM representa una puerta hacia un futuro mejor para miles de jóvenes de diferentes partes del mundo, siempre que sepan aprovechar lo que reciben. Rompe barreras que, en muchos países, parecen imposibles de superar. Demuestra que la educación no debe ser un privilegio reservado para quienes tienen recursos económicos, sino un derecho al que todos los pueblos deben poder acceder”.

Su recorrido no representa necesariamente el de los miles de profesionales que se han graduado en la ELAM. Tampoco permite medir, por sí solo, el impacto de la escuela en los sistemas de salud de sus países. Es, en cambio, una historia particular que ayuda a comprender una dimensión menos visible en los registros. La historia de la ELAM también se encuentra ahí: en lo que cada uno de esos jóvenes hizo con la oportunidad recibida y en el sentido que decidió darle a su formación.