La cita trasciende su condición de espacio expositivo y comercial para constituirse en una de las principales vías de promoción, reconocimiento y desarrollo de la creación artesanal en Cuba

La XXVIII Feria Internacional de Artesanía (Fiart 2026) abrirá sus puertas aquí del 4 al 20 de diciembre, con la confirmación hoy de participantes tanto nacionales como extranjeros.

El evento, organizado por el Fondo Cubano de Bienes Culturales (Fcbc), estará dedicado este año a la oriental provincia Holguín.

Bajo el lema Arte, Utilidad y Oficio, reconocerá la riqueza cultural y las tradiciones artesanales del territorio oriental, así como el talento de sus creadores en diversas manifestaciones y técnicas del trabajo artesanal.

Durante 17 días, Fiart 2026 propiciará en la Estación Cultural de Línea, ubicada en la zona de El Vedado, un espacio de encuentro, intercambio y promoción de la artesanía.

Allí participarán artesanos, artistas y expositores que compartirán sus creaciones con el público habanero y visitantes extranjeros, subrayó el FCBC en redes sociales.

Como plataforma para visibilizar la diversidad de la artesanía cubana, la cita trasciende su condición de espacio expositivo y comercial para constituirse en una de las principales vías de promoción, reconocimiento y desarrollo de la creación artesanal en Cuba.

Desde su surgimiento, Fiart ha contribuido a preservar los saberes tradicionales, estimular la continuidad de los oficios y favorecer su renovación mediante nuevas propuestas estéticas y funcionales.

El encuentro favorece además el acercamiento entre las expresiones tradicionales y las nuevas propuestas de creación, al tiempo que protege y visibiliza el patrimonio material e inmaterial asociado a técnicas, materiales y prácticas transmitidas entre generaciones.