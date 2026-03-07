Al conseguir aliados, Estados Unidos asegura su «escudo» en América Latina

Entre los puntos del acuerdo aparece que Estados Unidos “entrenará y movilizará a las fuerzas armadas de los países socios para lograr la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar los cárteles”

Hoy en Miami se firrmó la proclama de una coalición militar regional para combatir el narcotráfico.

Los 12 mandatarios latinoamericanos afines a la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que participaron en su Cumbre Escudo de las Américas firmaron hoy en Miami la proclama de una coalición militar regional para combatir el narcotráfico.

“Tenemos que frenar a los carteles, a las pandillas criminales y a las horribles organizaciones que, en algunos casos, son manejadas por animales”, afirmó Trump al insistir a los presentes que espera “sostener increíbles progresos; vamos a hacer cosas increíbles”.

El texto de la iniciativa presidencial destacó que la administración Trump “ha designado a varios cárteles y bandas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras y, desde entonces, ha dedicado recursos sin precedentes a su destrucción”.

“Abordaremos estos graves peligros utilizando todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles, junto con nuestros países aliados”.

Entre los puntos del acuerdo aparece que Estados Unidos “entrenará y movilizará a las fuerzas armadas de los países socios para lograr la fuerza de combate más eficaz necesaria para desmantelar los cárteles”.

Esta cita de la derecha, que se perfila como sustituto de la Cumbre de las Américas, no solo busca enfrentar el narcotráfico, sino también la migración y hacer frente a la influencia de China.

Sobre todo, en el contexto de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el Escudo es parte de los instrumentos que como punta de lanza garantizarían la llamada Doctrina Donroe, que en tiempos de Trump es el revivido «América para loa americanos» que hace más de 200 años lanzó James Monroe para dominar esta parte del mundo.

Para la reunión del Escudo de las Américas (Shield of the Americas) fueron convocados los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; República Dominicana, Luis Abinader; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Mohamed Irfaan Ali, y de Honduras, Nasry “Tito” Asfura.

También el panameño José Raúl Mulino; el de Paraguay, Santiago Peña, y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissesar, así como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los participantes en la reunión “son los líderes de estos países que han formado una coalición histórica para colaborar y atajar a los carteles criminales narcoterroristas y la inmigración masiva, no solo hacia Estados Unidos, sino en todo el continente”.

Por su parte, el Departamento de Estado describió el encuentro como un momento en el que “Estados Unidos dará la bienvenida a nuestros mejores aliados de ideas afines en nuestro hemisferio para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”.