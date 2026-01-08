Al menos cien fallecidos en Venezuela tras el ataque de Estados Unidos

Cabello condenó que los ataques de las fuerzas militares estadounidenses hayan afectado infraestructura relacionada con el sector educativo y sanitario

Ataque a Venezuela, el 3 de enero de 2026. (Fotos: Internet)

El ministro venezolano para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó este miércoles que al menos 100 personas fallecieron durante la agresión militar estadounidense en Venezuela, que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Cabello condenó que los ataques de las fuerzas militares estadounidenses hayan afectado infraestructura relacionada con el sector educativo y sanitario, como el Centro de Matemática del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas o un almacén que guardaba insulina.

Además, desmintió la realización de manifestaciones en apoyo a EE.UU. y afirmó que las acciones de Washington solo han despertado un «gran sentimiento antiestadounidense», no solo en Venezuela, sino también en todo el mundo, destacando las múltiples señales de solidaridad que han recibido Venezuela, Maduro y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Asimismo, Cabello indicó que las autoridades venezolanas continuarán luchando por que Maduro sea devuelto al país, a la vez que reiteró que el propósito del mandatario estadounidense, Donald Trump, es apoderarse del petróleo venezolano.