Alianza a favor de las comunicaciones (+fotos)

Desde este jueves la Empresa de Recuperación de Materias Primas de Sancti Spíritus mantiene con electricidad un gabinete de la telefonía fija en el reparto de Colón, en la cabecera provincial

Más de 500 clientes de la telefonía fija y unos 183 de datos, que incluyen servicios de Nauta Hogar y conexión a entidades, se benefician con la iniciativa. (fotos: Roberto Javier Bermudez/ Escambray)

La Empresa de Recuperación de Materias Primas de Sancti Spíritus, en alianza con la división territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), garantiza desde este jueves un flujo permanente de electricidad a un gabinete de la telefonía fija ubicado en la intersección de las avenidas Soviétiva y 26 de Julio, de la cabecera provincial, a partir del empleo de capacidades instaladas de energía solar fotovoltaica.

Más de 500 clientes de la telefonía fija y unos 183 de datos, que incluyen servicios de Nauta Hogar y conexión a entidades, se benefician con la iniciativa.

La empresa, dedicada a la recuperación, procesamiento y comercialización de deshechos reciclables, apostó por un cambio de matriz energética que comienza ya a dar resultados.

“Desde finales de 2025 se planificó la instalación de un kit de paneles solares en la oficina central. Inicialmente, se les dio vitalidad a las áreas de economía y contabilidad y luego se extendió al resto de los locales”, explica Osmany Guevara Portales, director de Desarrollo.

Energizar el gabinete telefónico a partir de los paneles solares de la empresa de Materias Primas redundará en beneficio de la comunidad.

A partir de la disponibilidad de electricidad que les ofrecen los paneles y la cercanía del gabinete telefónico que presta servicios a la propia unidad, la dirección de Materias Primas contactó con los directivos de Etecsa en Sancti Spíritus para plantearles la posibilidad de energizarlo.

“Este gabinete es solo para la telefonía fija y algunos servicios de datos, no incluye la red celular. En realidad, el consumo de electricidad que demanda es bajo, unos 2 kilovatios”, señaló Luis Rolando González Sánchez, al frente de la división territorial de Etecsa en la provincia.

“Toda la infraestructura de nuestra empresa depende de la electricidad para funcionar. Gracias a los compañeros de Materias Primas, clientes comprendidos desde la Industria Pesquera hasta La Sierrita no sufrirán el apagón telefónico asociado al apagón eléctrico”, concluyó González Sánchez.

Los molestos apagones tienen una repercusión directa en la calidad de los servicios de la telefonía fija, móvil y las conexiones a Internet. En varias zonas de la ciudad y la provincia llega a afectarse completamente la telefonía fija desde que deja de llegar el fluido eléctrico.

Al momento de la conexión del gabinete al sistema fotovoltaico este jueves, los vecinos de la zona volvieron a escuchar el tono de sus teléfonos, a pesar de la ausencia del fluido eléctrico.