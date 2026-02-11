Analiza Rusia acciones para apoyo a Cuba frente a bloqueo de EEUU

El portavoz del Kremlin aseguró que están en contacto con Cuba y se discutirán posibles vías para prestar ayuda, a pesar de la significativa distancia geográfica

Dmitri Peskov, portavoz presidencial de Rusia. (Foto: PL)

Ante el recrudecimiento del bloqueo estadounidense a Cuba, Rusia analiza posibles acciones para apoyar a la isla, confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Según destacó la agencia Prensa Latina, el vocero presidencial aseguró que están en contacto con Cuba y se discutirán posibles vías para prestar ayuda, a pesar de la significativa distancia geográfica.

En sus declaraciones a la prensa, Peskov no dio elementos sobre el tipo de asistencia que se está considerando desde Rusia.

A juicio de Moscú, subrayó, Cuba enfrenta graves dificultades debido a las acciones hostiles del Gobierno estadounidense, que estrangula a la nación caribeña.

«El problema allí no es el combustible. El problema allí es el bloqueo de Estados Unidos. No creo que sea correcto que un país estrangule a otro y a su pueblo», sostuvo.

Este lunes, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, denunció las posturas neocoloniales de Estados Unidos, reflejadas en su accionar actual con Cuba y Venezuela.

«En el foco de nuestra atención sigue estando la lucha contra cualquier práctica neocolonial, desde las medidas coercitivas unilaterales hasta las intervenciones militares», señaló.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó el pasado 29 de enero una orden ejecutiva en la cual declara una emergencia nacional, en virtud de la supuesta amenaza inusual y extraordinaria que representa Cuba para la seguridad Estados Unidos.

En consecuencia, ese país dispuso la imposición de elevados aranceles comerciales a las importaciones de productos provenientes de países que suministren petróleo a Cuba.