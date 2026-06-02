Desde las ciencias se honra a Sancti Spíritus

El Coloquio de la Cultura Espirituana es uno de los espacios más importantes en las jornadas de celebración por el cumpleaños de la cuarta villa de Cuba

Diversidad de temáticas fueron analizadas en el XL Coloquio de la Cultura Espirituana. (Fotos: Cultura Espirituana)

Con un minuto de silencio en homenaje al recién fallecido José Antonio Abreu Carrero, Tony, trompetista que prestigia el pentagrama de esta región, inició el XL Coloquio de la Cultura Espirituana.

La cita, que cuenta con la presencia de una veintena de investigaciones, abrió su programa científico con el panel Identidad y cultura, dedicado a los septetos Espirituano y Juvenil, donde se volvió a debatir sobre el son, expresión cultural que sintetiza las raíces de nuestra nación.

“Teorizar sobre la historia e identidad siempre es fructífero—opina Eliene Fonseca, investigadora espirituana—. Sobre todo,porque, aunque creamos que nuestro patrimonio, que nuestra historia e identidad de Sancti Spíritus está totalmente investigada, no es así. Hay muchas aristas de la cultura espirituana que están vírgenes en esa materia.Por lo tanto, que haya personas que se dediquen a estudiar es importantísimo. Resulta vital porque, además de registrar nuestra memoria histórica, también aporta experiencias para una mejor proyección sociocultural”.

El panel inaugural compartió apuntes sobre el son.

Los estudios, que analizan las artes visuales, la arqueología, la música campesina y tradicional, la literatura, así como la vida y obra de artistas e instructores de arte, movieron el debate entre los asistentes a la cita con sede en el Museo de Arte Colonial.

“Recordemos que Sancti Spíritus es una de las villas fundadoras. Por lo tanto, su historia no es reciente, tiene más de cinco siglos y, lamentablemente, no siempre ha sido debidamente investigada”.

El jurado tendrá como responsabilidad seleccionar la mejor investigación, la cual seré reconocida con el Premio de la Ciudad, uno de los momentos especiales que siempre se disfrutan en las jornadas en que se agasaja a Sancti Spíritus por su cumpleaños.