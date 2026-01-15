Anuncian marcado descenso de las temperaturas en occidente y centro de Cuba

Con la entrada de otro frente frío el lunes, las condiciones invernales deben predominar hasta mediados de la próxima semana

Este jueves llega a Cuba el quinto frente frío de la presente temporada invernal. (Foto: Alberto Borrego)

Tras la llegada este jueves, del quinto frente frío de la presente temporada invernal, comenzará a influir sobre gran parte del archipiélago cubano una masa de aire frío, seco y estable de origen ártico.

La Máster en Ciencias Ailyn Justiz Aguila, jefa del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, precisó a Granma que ello provocará un marcado descenso de las temperaturas máximas y mínimas en las regiones occidental y central, para el viernes y el sábado.

Según adelantó la especialista, los modelos sugieren la entrada de otro frente el lunes 19, seguido de una segunda irrupción de aire frío. De cumplirse lo enunciado, las condiciones invernales deben predominar hasta mediados de la próxima semana.