Aplicarán Estreptoquinasa Recombinante en pacientes pediátricos espirituanos

El Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez da los primeros pasos en el empleo de este medicamento cubano, con eficacia demostrada en el tratamiento de neumonías complicadas en niños

La terapia intensiva del Pediátrico espirituano sobresale por el alto nivel de especialización del personal médico y paramédico que allí labora. (Foto: Arelys García/ Escambray)

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez, de Sancti Spíritus, da los primeros pasos en la aplicación de la Estreptoquinasa Recombinante (Heberquinasa) en niños con derrame pleural paraneumónico complicado y, de esta forma, se convierte en una de las pioneras de su tipo en el país en la administración del novedoso fármaco cubano en pacientes de estas edades.

El doctor Frank Felipe Martín, especialista de segundo grado en Pediatría y en Medicina Intensiva y de Emergencias, detalló que este medicamento, producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, de La Habana, tiene antecedentes de haberse empleado, en fases de ensayo clínico, solo en hospitales pediátricos de la capital y de Camagüey, con resultados en la reducción de las complicaciones intratorácicas, las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y la estadía hospitalaria.

El especialista recalcó, además, que la Estreptoquinasa Recombinante ha demostrado eficacia en el tratamiento a pacientes con infarto agudo de miocardio para romper los coágulos y evitar que progrese la lesión; pero, tiene efectos demostrados, también, en el manejo del empiema pleural, o sea, en las neumonías complicadas.

El proceder consiste “en la colocación de una sonda pleural en el paciente a través del espacio intercostal y se instila el medicamento para que rompa los coágulos y evite la fibrosis del pulmón; todo ello evita que los pacientes tengan que ir al salón de operaciones a hacerse una toracotomía, es decir, hacer una apertura quirúrgica del tórax, que implica el uso de anestesia y que el niño salga, por lo general, ventilado”, explicó Felipe Martín.

El pasado año en la Unidad de Cuidados Intensivos del Pediátrico espirituano ingresaron 39 niños con derrames pleurales, de ellos, alrededor de 10 hicieron empiema y 5 casos necesitaron cirugía, agregó el especialista.

El objetivo es que, con la aplicación de este fármaco, menos enfermos necesiten tratamiento quirúrgico por la disminución de las complicaciones, del tiempo de ingreso hospitalario y por razones estéticas, pues se trata de una herida de grandes dimensiones, comentó el también máster en Atención Integral al Niño.

Con la aplicación de la Estreptoquinasa Recombinante menos enfermos necesitan tratamiento quirúrgico.

Previo a la incursión en esta experiencia terapéutica, un equipo multidisciplinario integrado por neumólogos, cirujanos pediatras y generales, intensivistas y radiólogos de la institución sanitaria han realizado acciones preparatorias para adiestrarse en los protocolos a seguir en la aplicación del mencionado producto de la biotecnología cubana.

De acuerdo con la literatura médica, el derrame pleural paraneumónico se clasifica como una acumulación de líquido en el espacio pleural, un área situada entre las capas del tejido que recubre el pulmón y la cavidad torácica. La causa más común de este padecimiento es la aparición de bacterias ocasionadas por la neumonía.

Según expertos cubanos, esta afección constituye un problema de salud mundial y también en Cuba; de ahí que el empleo de fibrinolíticos intrapleurales resulte una acertada opción terapéutica.

De septiembre de 2018 a diciembre de 2021, el Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte Piña, de Camagüey, resultó el sitio clínico principal para liderar el estudio multicéntrico en Cuba sobre el uso de la Estreptoquinasa Recombinante o Heberquinasa en el tratamiento del derrame pleural paraneumónico complicado en niños, el cual registró satisfactorios resultados, según medios de prensa nacionales.