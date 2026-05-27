Proyecto de Desarrollo Local desempolva la tradición del uso de plantas medicinales en Trinidad (+fotos)

Es precisamente esta práctica y su transmisión a través del tiempo lo que constituye una expresión del patrimonio local

Entre los productos más demandados por los trinitarios sobresalen los indicados para aliviar las afecciones dermatológicas, el insomnio y la ansiedad. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

El empleo de plantas con fines curativos constituye una práctica que en Trinidad data desde la época de la esclavitud; por ello figura entre las manifestaciones propuestas a declararse Patrimonio Local en la tercera villa de Cuba, punto de partida para un posterior reconocimiento nacional e internacional.

Apegado a esta tradición heredada a través de los siglos, el proyecto de Desarrollo Local (PDL) Botica Remedio del Cimarrón, retoma, desde bases farmacológicas bien fundamentadas, formulaciones y productos naturales para uso terapéutico y se consolida como una opción segura y efectiva contra numerosas dolencias.

Para la titular de este emprendimiento, la licenciada en Farmacia Ana Elena Rodríguez Cadalso, el camino hasta aquí no ha sido fácil; pero ante cada tropiezo, ella ha demostrado que sus sueños llevan las alas del talento, la constancia y la fe.

El proyecto crece y diversifica sus tres líneas de producción: la terapéutica, que es la más sensible y económica, la cosmética y la de condimentos naturales y aromáticos. Además, tiene ya bajo su tutela las fases de secado de la planta, procesado y empaquetado.

Entre los productos más demandados por los trinitarios sobresalen los indicados para aliviar las afecciones dermatológicas, el insomnio y la ansiedad. “Pero mi aspiración es que las personas lleguen buscando calidad de vida”, asegura esta farmacéutica devenida emprendedora.

Para la titular de este emprendimiento, la licenciada en Farmacia Ana Elena Rodríguez Cadalso, el camino hasta aquí no ha sido fácil.

Con miras a la preparación del expediente de la declaratoria, a la luz de la nueva Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural, el proyecto reunió a un grupo de amigos y colegas para recopilar testimonios y otras evidencias gráficas, que serán presentadas por el grupo multidisciplinario a la intendencia municipal, encargada de su aprobación y futura declaración como Patrimonio Local.

Un momento simbólico fue la firma de los asistentes en el árbol realizado por el artista Isarel Rondón, donde aparecen los nombres de las plantas más empleadas en la medicina natural a partir del estudio etnobotánico que realizaran Ana Elena y su equipo de trabajo sobre la Trinidad de los siglos XVIII y XIX.