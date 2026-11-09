Argentina: Tsunami humano sigue al Papa en Buenos Aires

La respuesta del pueblo argentino a la visita del Sumo Pontífice en su primera jornada de actividades apostólicas fue de gran movilización, entusiasmo y profundo fervor religioso

Más de dos millones de argentinos escucharon al Papa en Buenos Aires. (Foto: PL)

Las visitas y recorridos este lunes de Leon XIV por Buenos Aires y el conurbano bonaerense generó un tsunami humano, en la primera visita de un Papa a Argentina en 39 años.

Solo en la primera Santa Misa, que ofició desde un enorme altar montado sobre la Avenida del Libertador en la barriada de Palermo, se congregaron más de dos millones y medio de feligreses, calculan los organizadores, quienes han quedado complacidos por la participación popular que superó sus expectativas, expresaron.

La población siguió al Papa y se apostaba en los sitios antes de que llegara. (Foto: PL)

La respuesta del pueblo argentino a la visita del Sumo Pontífice en su primera jornada de actividades apostólicas este lunes ha sido de gran movilización, entusiasmo y profundo fervor religioso, destacándose como una de las mayores concentraciones populares que se recuerdan en la ciudad de Buenos Aires.

La misa se desarrolló antes de comenzar, durante y después en un clima de fiesta y emoción, donde el propio papa León XIV resaltó el gran entusiasmo de la fe del pueblo argentino.

En su visita al poblado bonaerense de Claypole para ir al Cottolengo Orden Orione, un centro que atiende a más de 400 personas discapacitadas, desde niños a ancianos, los pobladores de Provincia de Buenos Aires se situaron a ambos lados de las carreteras por donde pasó su Santidad para verlo, saludarlo y expresar su alegría.

En la capital, igual, hacia donde se movió el Papa la gente lo siguió, se apostaba en los sitios antes de que llegara, como cuando fue a la Universidad Católica Argentina (UCA) en la que tuvo lo que los organizadores llamaron un Encuentro con el Mundo del Trabajo.

Cuando asistió a la Catedral mucho público acudió a sus inmediaciones y sobre la Avenida de Mayo y la plaza homónima. Hubo también sus críticas, pues algunos ciudadanos se quejaron de que el Papamóvil se trasladaba muy rápido, lo que imposibilitó que niños, jóvenes y los más mayores pudieran verlo bien.

En su primer día de contacto con la población dejó mensajes que la gente agradeció: entre estos los llamados a la paz, la unión del pueblo, el fortalecimiento de las familias y la esperanza frente al crítico contexto social y económico que atraviesa el país.

Su llamado en el primer discurso la noche del domingo en el Palacio Libertad ante toda la plana política a que “la economía debe estar al servicio de las personas, y no las personas al servicio y merced de la economía”, volvió a retumbar este lunes.

La reacción del arco político fue diversa: mientras desde el oficialismo la expresión generalizada fue de satisfacción, aunque muchas de sus exhortaciones resultaron incómodas para el presidente Javier Milei, sectores sindicales y opositores interpretaron sus mensajes sobre el acceso al trabajo y la realidad social como un llamado de atención a la dirigencia.

El Papa compartió con discapacitados en Claypole, ofició su primera Santa Misa en Palermo, recibió en la Nunciatura a cinco víctimas de abuso sexual por representantes de la Iglesia, se encontró en la UCA con sindicalistas, trabajadores y empresarios, se reunió con referentes de disímiles religiones en al Palacio San Martín y exhortó en la Catedral a los obispos argentinos a consagrar su fe con el pueblo.

En su tercer día en suelo argentino, viajará temprano este martes a Córdoba para oficiar su segunda misa, reunirse con el prelado cordobés y acoger a 20 familiares de personas asesinadas y desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar.

Desde este lunes ya mucha gente se desplegaba en la enorme explanada de la Fábrica Argentina de Aviones, ubicado sobre la Avenida Fuerza Aérea Argentina, en Córdoba.