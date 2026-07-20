Arribó a La Habana velero Astral, del proyecto Rumbo a Cuba

La embarcación trae, como parte de su donativo, un kit fotovoltaico para garantizar la autonomía energética del hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, de la capital cubana

El velero Astral, del proyecto solidario Rumbo a Cuba, es muestra de que la Isla no está sola, a pesar del asedio imperialista. (Foto: Ismael Batista Ramírez)

En su primer viaje cruzando el océano Atlántico, el velero Astral de la Organización No Gubernamental Open Arms llegó a Cuba, este domingo, con una carga solidaria que, entre otros donativos, trajo un kit fotovoltaico que ofrecerá autonomía energética al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, de La Habana.

La embarcación, que forma parte del proyecto solidario Rumbo a Cuba, es una iniciativa impulsada por activistas y políticos del Estado español que tiene como objetivo llevar ayuda humanitaria a la Isla. Así lo informó el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) en sus redes sociales.

«Con diez años de experiencia en ayuda humanitaria aérea y marítima, el movimiento de rescatistas llega a Cuba extendiendo solidaridad en medio de las sanciones estadounidenses que cada vez más se recrudecen», afirmó el sitio digital del ICAP.

Para hacer realidad la idea de un grupo de amigos de ayudar a los más pequeños de Cuba que reciben atención en el Juan Manuel Márquez, más de 4 000 personas realizaron donaciones, que alcanzaron el monto de más de 170 000 euros.

Los líderes de este proyecto solidario son Miguel Urbans, político y activista español, cofundador de Podemos y dirigente de Anticapitalistas, quien además fuera diputado al Parlamento Europeo entre 2025 y 2024, y Óscar Camps, fundador y creador del proyecto humanitario Open Arms, que durante muchos años ha salvado vidas en el Mediterráneo y ha apoyado a la flotilla Global Sumud en solidaridad con el pueblo de Gaza y de Palestina.

El acto de recibimiento del velero Astral estuvo presidido por Fernando González Llort, Héroe de la República de Cuba y presidente del ICAP, y Reinol García Moreiro, vicegobernador de La Habana.

Los activistas que llegaron a la Mayor de las Antillas están acompañados por un grupo de eurodiputados, parlamentarios y representantes de la sociedad civil, quienes ya iniciaron su agenda en la Isla. Entre ellos se encuentran Ana Miranda, eurodiputada, política del bloque nacionalista gallego; Aïda Llauradó Álvarez, política catalana vinculada a Catalunya en Comú, diputada provincial en Barcelona; Susana Moreno, política catalana e integrante de la Candidatura d’Unitat Popular y Ana Gabriel I Sabaté, política y activista catalana.

Como parte de esas actividades, la víspera del arribo del velero a puerto habanero, la delegación fue recibida en Casa de las Américas por el intelectual cubano, y presidente de la institución, Abel Prieto Jiménez. En el espacio, al que asistieron también figuras de la cultura y la sociedad civil cubana, así como diplomáticos de varias naciones, quedaron reafirmados los lazos de amistad entre ambos pueblos, y sirvió para demostrar, tal y como lo aseveró Abel Prieto, que en medio de las agresiones del gobierno de EE. UU., Cuba no está sola.

Uno de los objetivos de este gesto solidario es denunciar el cerco económico y energético al que la Casa Blanca somete a la nación caribeña.

Entrevistado en un muelle de Isla Blanca, en México, donde el velero hizo escala, Óscar Camps afirmó que, aunque no son muchas toneladas de material como quisieran trasladar hacia la Isla, «está aquí y nos lo han dado los ciudadanos que han podido apoyar esta campaña», dijo.

Con respecto a la política hostil del Gobierno de EE. UU., Camps aseveró que «lo que se está haciendo en Cuba es un asedio medieval, privar a la población civil de sus hospitales, (…) cortar energía y dejar hospitales sin luz, que las incubadoras no funcionen, que las máquinas de diálisis, que las neveras, que nada funcione, eso significa perder vidas».

En ese sentido, lamentó que la mortalidad infantil en la Isla haya aumentado debido a esa falta de energía y es lo que van a intentar solventar, «aportar nuestro granito de arena y bueno pues a ver si esto genera una corriente de sensibilización (…)», de acuerdo con declaraciones al diario mexicano La Jornada.