Ascienden a 1 943 las víctimas fatales por doble terremoto en Venezuela

Más de 15 000 damnificados han sido ubicados en refugios en los estados afectados

Los equipos nacionales e internacionales de emergencia se mantienen activos en el rescate y acción para paliar las consecuencias.

A 1 943 fallecidos y 10 571 heridos, ascendieron las víctimas de los dos terremotos consecutivos que afectaron Venezuela el 24 de junio último, reveló hoy el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) Jorge Rodríguez.

En su comparecencia diaria para ofrecer el balance de la catástrofe sismológica, el legislador expresó que al cumplirse este martes el sexto día de los sismos, los equipos nacionales e internacionales de emergencia se mantienen activos en el rescate y acción para paliar las consecuencias.

Rodríguez reveló que desde el pasado miércoles a la fecha ocurrieron 689 réplicas, las que en los últimos dos días disminuyeron su secuencia y magnitud en promedio, lo cual no quiere decir, dijo, que “necesariamente se haya disipado por completo la amenaza”.

Refirió que a partir de un análisis detallado del trabajo de venezolanos y las brigadas internacionales en el terreno, que catalogó de heroico, determinaron datos importantes solo en La Guaira en sus dos zonas geográficas establecidas: Caraballeda y Catia La Mar.

Sobre la primera de esas demarcaciones señaló que la gran mayoría de los edificios desplomados “corresponden a unidades vacacionales”.

El diputado reveló que de 885 edificios dañados en todo el país, 189 colapsaron en su totalidad y de ellos 158 se encontraban en La Guaira, mientras 666 sufrieron perjuicios muy graves o colapsaron en forma parcial.

Explicó que después de un análisis con drones, sobrevuelos, revisión del censo, las encuestas que hicieron de los atendidos en hospitales y testimonios de familiares y rescatistas, “nosotros calculamos que aproximadamente 30 000 personas se encontraban” en las zonas antes mencionada en el momento del terremoto.

Entre ellas, añadió, estaban vacacionistas y los residentes del lugar en Caraballeda, mientras en Catia La Mar en su inmensa mayoría vivían allí.

Precisó que en el primer día del desastre entre 13 400 y 13 500 personas salieron por sus propios medios o ayudados por familiares, en tanto los rescates ascendieron a 2 407 solo en La Guaira.

El diputado apuntó que, con la incorporación de los rescatistas nacionales de otros estados y algunos internacionales, en el segundo día los salvados llegaron a 2 973, mientras que a las 72 horas fueron 731, al cuarto 345 y al quito día cuatro y este martes en la madrugada un niño de dos años.

Subrayó Rodríguez que totalizan 6 461 las personas rescatadas desde el mismo día de la emergencia sísmica doble, que sumados a los salvados personalmente o ayudados por familiares o amigos suman 19 861 ciudadanos los que salvaron la vida.

Acerca de los damnificados, manifestó que hasta el momento ascienden a 15 866, para lo cual fueron habilitados 14 refugios en La Guaira y 55 entre Caracas, Miranda y el resto de los estados afectados, que sumados a los internados en hospitales y campamentos totalizan 28 380.

Por último, el presidente del Poder Legislativo significó la presencia en el país de 51 delegaciones internacionales de varios países del mundo, con 3 660 rescatistas, 148 unidades caninas, 49 vehículos de apoyo y 707 000 toneladas de ayuda humanitaria.