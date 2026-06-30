Trinidad gradúa profesionales que aportarán al desarrollo del territorio (+fotos)

Poco más de un centenar de jóvenes recibieron sus títulos como graduados universitarios en varias especialidades

Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray

Futuros profesionales de varias especialidades vivieron uno de los momentos más hermosos de su vida al recibir sus títulos como graduados de estudios universitarios en Trinidad; junto a ellos, padres y profesores que los acompañaron en esta etapa llena de desafíos y responsabilidades

No solo por estar dedicada al Centenario del natalicio de Fidel Castro se distinguió la vigésimo primera graduación del Centro Universitario Municipal Julio Antonio Mella, sino por acoger a egresados de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV) y de la Universidad de Ciencias Informáticas, quienes también fueron agasajados.

Tras concluir su formación académica en especialidades como Educación Primaria, Educación Artística, Contabilidad y Finanzas, Ingeniería Agrónoma, Periodismo, Arquitectura, Lenguas Extranjeras y Ciencias de la Información, estos jóvenes se encuentran listos para aportar al desarrollo económico y social del municipio.

En el acto de graduación, en el que estuvieron presentes los doctores Luis Antonio Barreira Olivera, rector de la UCLV, y Edelvy Bravo Amarante, rector de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), estudiantes de todas las modalidades recibieron la condición de Título de Oro, mientras a otros 11 se les reconoció por su integralidad.

En nombre de los nuevos profesionales, Bárbara Yaimara Panadés Chacón, graduada más integral, agradeció a profesores y familiares el apoyo para alcanzar este sueño que los compromete a adentrarse con responsabilidad en la vida laboral.

A los profesores que en su condición de tutores aportaron al conocimiento de los graduados también se les reconoció, así como a los docentes que entregan el alma a la noble tarea de educar, entre ellos Úrsula Pomares, por sus 45 años de servicio.

Yulieski Cristo Dévora, vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, felicitó a los jóvenes graduados que concluyen su vida universitaria en el año del centenario del natalicio de Fidel y los instó a ser excelentes profesionales.