Trinidad gradúa profesionales que aportarán al desarrollo del territorio (+fotos)

Poco más de un centenar de jóvenes recibieron sus títulos como graduados universitarios en varias especialidades

Ana Martha Panadés

30 junio, 2026 - 7:26pm

Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray

Futuros profesionales de varias especialidades vivieron uno de los momentos más hermosos de su vida al recibir sus títulos como graduados de estudios universitarios en Trinidad; junto a ellos, padres y profesores que los acompañaron en esta etapa llena de desafíos y responsabilidades

No solo por estar dedicada al Centenario del natalicio de Fidel Castro se distinguió la vigésimo primera graduación del Centro Universitario Municipal Julio Antonio Mella, sino por acoger a egresados de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV) y de la Universidad de Ciencias Informáticas, quienes también fueron agasajados.

Tras concluir su formación académica en especialidades como Educación Primaria, Educación Artística, Contabilidad y Finanzas, Ingeniería Agrónoma, Periodismo, Arquitectura, Lenguas Extranjeras y Ciencias de la Información, estos jóvenes se encuentran listos para aportar al desarrollo económico y social del municipio.

En el acto de graduación, en el que estuvieron presentes los doctores Luis Antonio Barreira Olivera, rector de la UCLV, y Edelvy Bravo Amarante, rector de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS), estudiantes de todas las modalidades recibieron la condición de Título de Oro, mientras a otros 11 se les reconoció por su integralidad.

En nombre de los nuevos profesionales, Bárbara Yaimara Panadés Chacón, graduada más integral, agradeció a profesores y familiares el apoyo para alcanzar este sueño que los compromete a adentrarse con responsabilidad en la vida laboral.

A los profesores que en su condición de tutores aportaron al conocimiento de los graduados también se les reconoció, así como a los docentes que entregan el alma a la noble tarea de educar, entre ellos Úrsula Pomares, por sus 45 años de servicio.

Yulieski Cristo Dévora, vicepresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, felicitó a los jóvenes graduados que concluyen su vida universitaria en el año del centenario del natalicio de Fidel y los instó a ser excelentes profesionales.

La graduación se dedicó especialmente al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro.

RELACIONADO CON:

Ana Martha Panadés

Texto de Ana Martha Panadés
Reportera de Escambray. Máster en Ciencias de la Comunicación. Especializada en temas sociales.

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026