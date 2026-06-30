En el Turismo se hace ciencia

El Diplomado de Administración Hotelera para directivos del Grupo Islazul concluyó con la presentación de investigaciones que proponen instrumentos metodológicos y prácticos para la gestión eficaz de los servicios

Islazul Sancti Spíritus apuesta cada día por servicios diversos y con calidad. (Foto: Facebook)

A fin de capacitar los recursos humanos del sector y con el propósito de que se propongan desde la ciencia soluciones a problemáticas en sus procesos de gestión, Sancti Spíritus se desarrolló el Diplomado de Administración Hotelera para directivos del Grupo Islazul.

“En alrededor de ocho meses se impartieron los diferentes módulos de esa propuesta diseñada a nivel de país —explicó Celia Suárez Bernal, profesora del Centro de Capacitación del Turismo en la cabecera provincial—. Lo organizamos de conjunto con la Facultad de Ciencias Técnicas y Económicas de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez, institución con la que tenemos estrechos vínculos de trabajo”.

Temáticas diversas como los procesos de dirección, redacción y oratoria y marketing fueron impartidos a quienes compartieron sus responsabilidades en las instalaciones hoteleras con el rigor de las clases.

“Los trabajos presentados en el cierre del diplomado responden a problemáticas reales —insistió Damaris Gutiérrez Martín, subdirectora de Operaciones de la Sucursal Islazul Sancti Spíritus—. Tenemos el compromiso de que esas investigaciones se compartan en otros espacios científicos y que, por supuesto, se implementen las propuestas”.

La profesora Suárez Bernal insistió en que la trascendencia de los estudios es que todos proponen instrumentos metodológicos y prácticos para la gestión eficaz de los servicios de las instalaciones hoteleras espirituanas.

“Cada uno de los cursos les aportó la teoría, modos de hacer y ellos, a partir de su práctica, pudieron diseñar sus propias propuestas, a partir de los diagnósticos realizados en sus propios contextos. Es por ello que estamos muy satisfechos, sobre todo porque se logró en la actual compleja situación del país”.

El Diplomado de Administración Hotelera para directivos del Grupo Islazul es una de las tantas opciones de superación que realizan en Sancti Spíritus, donde se insiste en ofrecer servicios diversos y con calidad, gracias a un recurso humano en constante superación profesional.