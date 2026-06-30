Yaguajay recibe a nuevos graduados de la Educación Superior

Con ellos, suman cerca de 2 000 los profesionales que han egresado del Centro Universitario Municipal Simón Bolívar desde su creación

Varios graduados fueron reconocidos con Títulos de Oro. (Fotos: Luis F. Jacomino)

Por primera vez estudiantes de tres universidades del centro de Cuba recibieron hoy en Yaguajay sus títulos universitarios durante la graduación, que tuvo lugar en el Cine América Libre y estuvo dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al aniversario 50 de la creación del Ministerio de Educación Superior.

La mayor parte de los egresados (un total de 72) pertenecen al Centro Universitario Municipal (CUM) Simón Bolívar, seis a la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez y tres a la la Universidad Marta Abreu de Las Villas, los cuales se incorporaron a la culminación de estudios en el territorio a partir de las medidas adoptadas por el país ante el déficit energético.

Por sus resultados académicos e investigaciones en acciones extensivas y cumplir con los parámetros establecidos, nueve egresados recibieron sus títulos de oro en las seis especialidades que se imparten en el Centro Universitario Municipal Simón Bolívar, institución que premió a la estudiante Merlín Echemendía Hernández como la más destacada en la docencia.

La mejor graduada en Docencia fue reconocida especialmente en la ceremonia.

De igual manera, distinguió a Yoleisis Díaz Rosabal por su participación en proyectos con resultados de impacto social en la comunidad. En tanto, por la participación en eventos nacionales y provinciales, así como en festivales de artistas aficionados, destacó a Oscar Hernández Campos.

La doctora en Ciencias Ana Midiala González Pérez, directora del centro, felicitó a los graduados e invitó a continuar superándose. «Nuestro municipio los espera y les necesita en sus más grandes aspiraciones y metas, en el enfrentamiento al bloqueo, en el desarrollo de los principales programas de gobierno con el uso de la ciencia y la innovación. Son el relevo y la continuidad ideológica en el sostenimiento de nuestras conquistas y la defensa de la Patria”, destacó.

Por su parte, Oscar Hernández Campos, uno de los egresados con mejores resultados académicos, agradeció al claustro su aporte en la formación profesional y ratificó el compromiso de de continuar preparándose para aportar al desarrollo del país.

Entre los mayores impactos del Centro Universitario Municipal en el territorio está la formación de profesionales, los que suman hasta la fecha más de 1 969 egresados de 14 especialidades.

La universidad en el municipio ha contribuido a cambiar formas, enfoques y métodos de gestión territorial y empresarial, identificar oportunidades de negocios, cadenas productivas y apoyar la identificación y búsqueda de fuentes alternativas de empleo, entre otros elementos vinculados al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Presidieron la graduación Elaine Plasencia Afonso, miembro del Comité Provincial del Partido, Mileydi Milián Barnes, primera secretaria de esa organización en Yaguajay, Jassiel Carballo Rodriguez, presidente de la Asamblea Municpal del Poder Popular, así como la vicerrectora de Formación Maite Suárez Pedroso y Tamara Tania Valido Arias, decana de la Facualtad de Humanidades de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez.