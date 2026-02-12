Asegura Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos vitalidad en los servicios en tiempo de bloqueo energético (+fotos)

La atención al paciente urgente y emergente, la cirugía oncológica y el tratamiento hemodialítico constituyen acciones priorizadas en el conjunto de medidas para preservar los servicios básicos del centro asistencial

El centro hospitalario cuenta con los recursos humanos necesarios para prestar servicios ante una agudización de la situación energética del país. (Foto: Arelys García Acosta/Escambray)

Con el objetivo de enfrentar la actual crisis electroenergética, agravada por la política de agresividad de la actual administración de Donald Trumpd contra Cuba, el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus, implementa un conjunto de medidas dirigidas a mantener la vitalidad de los servicios.

Con una dotación de más de 720 camas, el centro asistencial dispone de capacidades para asumir, de ser necesario, el ingreso de los pacientes en hemodiálisis provenientes de municipios distantes o de zonas rurales, expuso el doctor Aliosky Polo Santana, al frente de la mayor instalación hospitalaria del territorio.

En estos momentos, se garantiza el traslado en medios alternativos a los 107 enfermos bajo tratamiento hemodialítico a esta unidad sanitaria. “Si en un momento determinado no fuese posible traerlos y llevarlos a sus casas, tendrán la cama segura aquí en el hospital”, remarcó.



La Agencia de Taxis Cuba en Sancti Spíritus utiliza la modalidad de traslado de pacientes con hemodiálisis en Ecomóviles en la ciudad. (Foto: Facebook)

En cuanto a la reorganización de la fuerza laboral, el directivo explicó que, para disminuir la movilidad del personal residente en los municipios, la institución creó grupos de trabajo con recursos humanos de la cabecera provincial que pueden asumir las consultas o actividades correspondientes a cada uno de los servicios.

Polo Santana manifestó que sólo se realizan las cirugías urgentes y emergentes y aquellos procesos tumorales que no pueden esperar porque tienen un estadio avanzado; a ello se añaden las fracturas de cadera y de cráneo, entre otros casos que comprometen la vida del enfermo.

Por otra parte, se mantiene el servicio de quimioterapia a los que hoy reciben tratamiento en la institución, y la radioterapia aplicada a alrededor de 15 pacientes, quienes continuarán trasladándose en ómnibus de lunes a viernes hasta el Hospital Oncológico Celestino Hernández, de Santa Clara, aclaró.

Al referirse al funcionamiento de las consultas externas, Polo Santana informó que, en esta primera etapa, se mantendrán y dado el momento, según estrategia nacional del Ministerio de Salud Pública, “se potenciará la solución de problemas a nivel local, lo cual incluye el desplazamiento de especialistas a los territorios”, según expuso el titular del sector, doctor José Angel Portal Miranda, en reciente comparecencia en la televisión cubana.

Pacientes con afecciones oncológicas reciben tratamiento de quimioterapia a pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo de EEUU a nuestro país. (Foto: Facebook)

Para enfrentar situaciones de emergencia como la caída del Sistema Eléctrica Nacional (SEN), el Camilo Cienfuegos está conectado a una llamada microisla, además de estar protegido por tres circuitos del municipio de Sancti Spíritus; igualmente, los dos grupos electrógenos existentes en la institución poseen cobertura de combustible para ocho días, aseveró.

En el Camilo Cienfuegos, especialistas y técnicos estudian la posibilidad de instalar módulos solares fotovoltaicos en servicios de vital importancia como la unidad quirúrgica, terapias intensivas, Sala de Neonatología, área de la Maternidad, servicio de hemodiálisis y el Centro Oftalmológico, concluyó Polo Santana.