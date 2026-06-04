Asociación Cubana de las Naciones Unidas: 79 años defendiendo la soberanía

La asociación, fundada en La Habana en 1947, se mantiene fiel a los propósitos y principios consagrados en la Carta de la ONU, así como en defensa de la Revolución cubana

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La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) celebró hoy su aniversario 79 con un llamado a defender la soberanía nacional y a denunciar la amenaza de agresión militar de Estados Unidos contra la isla.

La presidenta de la ACNU, Norma Goicochea, destacó que la asociación, fundada en La Habana en 1947, se mantiene fiel a los propósitos y principios consagrados en la Carta de la ONU, así como en defensa de la Revolución cubana, su política exterior y la integridad territorial del país.

“El bloqueo genocida que nos ha acompañado durante más de seis décadas se recrudece hoy a niveles extremos. La intención declarada del gobierno de Estados Unidos es rendir a nuestro pueblo por hambre y privaciones, como propuso Lester Mallory”, denunció Goicochea.

La titular subrayó que la política de máxima presión impulsada por Washington viola los derechos humanos del pueblo cubano, incluyendo el derecho a la vida, la salud, la educación y la alimentación, y constituye el principal obstáculo para el desarrollo sostenible de la isla.

“El bloqueo también viola nuestros derechos civiles y políticos, porque trata de impedir que se materialice el proyecto político que los cubanos decidimos libremente en nuestra Constitución de 2019”, agregó Goicochea.

Por su parte, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, Francisco Pichón, felicitó a la ACNU por su 79 aniversario y destacó la coincidencia de esta celebración con el 80 aniversario de la ONU, lo que refleja “una historia compartida que evidencia el compromiso temprano de Cuba con los valores de la paz, el multilateralismo y el respeto al derecho internacional”.

Pichón reconoció los esfuerzos de los profesionales cubanos de la salud y la educación por sostener los servicios esenciales pese a las dificultades del cerco energético y los impactos de fenómenos climáticos.

“A donde he ido, a hospitales y escuelas, veo profesionales cubanos haciendo un esfuerzo extremo para sostener los servicios esenciales, con una suma de dignidad y respeto hacia la vida humana”, afirmó.

Asimismo, la viceministra de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez, elogió la labor de la ACNU como espacio de articulación de la sociedad civil revolucionaria en defensa de Cuba.

“Sus padres fundadores quizás no imaginaron la relevancia que tendría su trabajo en el siglo XXI. En esta hora decisiva, la asociación es un actor activo en la defensa de la patria y de los principios de la política exterior cubana”, expresó Rodríguez.

“Estados Unidos y su aberrante doctrina de paz mediante la fuerza amenazan la existencia de la humanidad. Tenemos una abierta y creciente amenaza de agresión militar directa contra Cuba”, concluyó la viceministra.