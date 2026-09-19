Ataques iraníes habrían dejado daños irreparables en bases de EE.UU. en Oriente Medio

El Pentágono no ha proporcionado información pública que explique la magnitud de los daños causados por los ataques iraníes a las bases en Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Omán y Jordania, aunque imágenes satelitales han registrado de forma constante el impacto de los ataques

Las bases de Estados Unidos en Oriente Medio han quedado “irreparablemente dañadas” por los ataques iraníes y su reconstrucción tomaría “décadas”, declaró a ABC News un miembro del servicio militar estadounidense que pidió el anonimato.

“Si elegimos reconstruirlas, será una tarea que tomará décadas”, señaló la fuente, y precisó que no se trata de una situación que pueda resolverse en seis meses, sino de “años y años de construcción y reconstrucción para restablecer lo que ha sido destruido”.

El militar también sostuvo que el Pentágono no está siendo transparente sobre el conflicto en curso.

“Se está manteniendo en secreto, y actuamos como si no fuera gran cosa, pero, usted sabe, hay ataques con drones y misiles balísticos que caen activamente sobre las bases todos los días”, afirmó al medio.

Este jueves, el portal MeidasTouch difundió imágenes de los graves daños en una base estadounidense en Kuwait que muestran estructuras completamente destruidas y un búnker reforzado alcanzado de forma directa. El aeródromo de esa instalación quedó totalmente destruido, según ese medio.

El Pentágono no ha proporcionado información pública que explique la magnitud de los daños causados por los ataques iraníes a las bases en Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Omán y Jordania, aunque imágenes satelitales han registrado de forma constante el impacto de los ataques.

El costo de la guerra, sin cifras definitivas

Sobre el costo de la guerra, el inspector general del Departamento de Guerra de EE.UU. estimó el gasto en 33.400 millones de dólares en los primeros cuatro meses del conflicto. Ese mismo informe, publicado el lunes, encontró que “cientos de edificios y estructuras” resultaron dañados en instalaciones estadounidenses de la región. La Oficina de Presupuesto del Congreso lo situó en 38.000 millones del 28 de febrero al 1 de agosto.

Por su parte, el Pentágono comunicó este viernes al Congreso que, a fecha del 3 de septiembre, los gastos militares ascendieron a 43.600 millones de dólares, más 1.500 millones en combustible adicional. Sin embargo, esas cifras no reflejan todos los costos. Una de las fuentes citadas por CNN indicó que el documento del Pentágono no incluye la reparación de las bases o edificios dañados ni los gastos indirectos de las operaciones militares.

Déficits estratégicos de municiones

A pesar de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, defiende públicamente que llevan la delantera en el conflicto sin mayores problemas, miembros de su Administración han expresado en privado lo contrario, como han reseñado varios medios. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta Washington en esta guerra es el agotamiento de las reservas de armamento, incluidos los misiles cruciales.

Un análisis de sistemas de defensa aérea realizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), citado por ABC News, advierte que las reservas de misiles considerados críticos —incluidos interceptores balísticos— se encuentran en niveles bajos. Al mismo tiempo, Reuters reportó que EE.UU. habría utilizado “prácticamente todas” sus reservas de misiles de precisión de largo alcance durante la agresión contra Irán.

(Con información de RT en Español)