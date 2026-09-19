Servicio limitado de generación eléctrica en Sancti Spíritus

Hasta las mañana de este sábado solo se habian podido energizar algunos circuitos para abastecer sobre todo a centros vitales de salud y bombeo de agua

El despacho de Carga, de la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus, informó que actualmente la provincia ya se encuentra enlazada con el Occidente del país por lo que el servicio se irá restableciendo gradualmente en la medida en que lo permita la disponibilidad del mismo.

Tras la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ocurrida poco después del mediodía de este viernes, en este territorio se comenzó a trabajar en la creación de microsistemas con el diésel disponible en Cabaiguán.

Al momento de redactar esta nota, solo se servían 31 megawatts, lo que ha permitido energizar algunos circuitos de los municipios de Sancti Spíritus, Cabaiguán, Trinidad y Jatibonico para abastecer sobre todo a centros vitales de salud y bombeo de agua.

La Empresa Eléctrica recomienda a los clientes de esas zonas que por tratarse del restablecimiento del sistema y de microsistemas aislados, el servicio es más sensible a fluctuaciones y posibles fallas.

Por otra parte, la Unión Eléctrica (UNE) anunció que el proceso de restauración del SEN avanzó durante la noche y la madrugada de este sábado con la incorporación de nuevas unidades de generación, mientras ya se dispone de energía en las subestaciones eléctricas desde Artemisa hasta Villa Clara.

Como parte de las acciones desarrolladas tras la desconexión total del SEN ya se encuentran en servicio dos unidades de la termoeléctrica de Mariel y otras dos de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte.

Como consecuencia de las tensiones mecánicas generadas por la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional, la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, registró averías en la caldera.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, director general del bloque yumurino, comentó a la prensa que iniciaron el proceso de enfriamiento y que presumen que se trata de ponchaduras en varios puntos del generador de vapor.

El proceso de recuperación del SEN se desarrolla en un contexto de déficit de combustible, una situación que ha condicionado la velocidad de la restauración, toda vez que la energía empleada en este protocolo procede de recursos disponibles en el país, fundamentalmente fuentes nacionales de gas y crudo, junto al aprovechamiento de las fuentes renovables.

También precisa la UNE que el hecho de contar con subestaciones energizadas en territorios que se extienden desde Artemisa hasta Villa Clara no significa que exista capacidad suficiente para atender toda la demanda, por ello la energía disponible en esos territorios se destina inicialmente a cargas vitales, fundamentalmente hospitales, y a garantizar las condiciones para continuar avanzando en la restauración del sistema.