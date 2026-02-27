Ataques mutuos con decenas de muertos: todo sobre la nueva escalada entre Afganistán y Pakistán

Las tensiones entre los dos países vecinos se agudizaron este jueves tras el inicio de una operación militar por parte de Afganistán a lo largo de la Línea Durand

Una vista de la destrucción después de que aviones paquistaníes llevaron a cabo ataques aéreos en Afganistán.

Este jueves, las fuerzas afganas lanzaron una operación a lo largo de la Línea Durand en respuesta a ataques pakistaníes. Según Kabul, la acción militar se desplegó en represalia por crímenes que cometieron círculos militares pakistaníes.

El Ministerio de Defensa de Afganistán anunció en un comunicado que la operación había finalizado. «Los objetivos asignados se alcanzaron según lo previsto», escribió.

De acuerdo con el texto, 55 soldados pakistaníes murieron en las operaciones. Las fuerzas afganas también retuvieron algunos cadáveres y cientos de armas tanto ligeras como pesadas, al tiempo que capturaron con vida a varios soldados.

Añade que, durante las operaciones, las fuerzas afganas destruyeron dos bases militares y 19 puestos de control.

Los datos del organismo indican que al menos ocho soldados afganos murieron y otros 11 resultaron heridos. En un ataque aéreo pakistaní contra un campamento de refugiados, resultaron heridas 13 personas, entre ellas mujeres y niños.

El Ministerio de Defensa señaló que las operaciones se llevaron a cabo en respuesta a los recientes ataques aéreos pakistaníes en territorio de Afganistán.

El portavoz del Gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, afirmó la semana pasada que los pakistaníes habían bombardeado «a sus compatriotas civiles en las provincias de Nangarhar y Paktika, matando e hiriendo a decenas de personas, incluidos mujeres y niños». «Los generales pakistaníes compensan las deficiencias de seguridad en su país con crímenes de este tipo», agregó.

Pakistán, por su parte, reportó la muerte de 133 combatientes talibanes afganos y más de 200 heridos. Esto fue comunicado en la plataforma de redes sociales X por Mosharraf Zaidi, portavoz del primer ministro pakistaní, Muhammad Shehbaz Sharif, para relaciones con los medios internacionales.

Según él, Pakistán continúa con sus contraofensivas contra objetivos en Afganistán, y se estima que muchas más pérdidas se deben a ataques contra objetivos militares en Kabul, Paktia y Kandahar. En concreto, 27 puestos talibanes afganos han sido destruidos y otros nueve han sido capturados, aseveró Zaidi.

«Dos cuarteles generales de cuerpo, tres cuarteles generales de brigada, dos depósitos de municiones, una base logística, tres cuarteles generales de batallón, dos cuarteles generales de sector y más de 80 tanques, piezas de artillería y vehículos blindados de transporte de personal han sido destruidos», declaró.

El ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, acusó al país vecino de «exportar el terrorismo» y manifestó que Islamabad está dando una respuesta decisiva a la agresión de Afganistán. Al comentar en su cuenta de X la nueva escalada militar entre ambas naciones, escribió: «Nuestra paciencia se ha agotado. Ahora es una guerra abierta entre nosotros».

El titular de la cartera de Defensa, asimismo, denunció que los talibanes «reunieron a terroristas de todo el mundo». «Privaron a su propio pueblo de los derechos humanos básicos y despojaron a las mujeres de los derechos que les otorga el islam», sostuvo.

Asif aseguró que «Pakistán hizo todo lo posible, tanto directamente como a través de naciones amigas, para mantener la situación normal», en función de lo cual «llevó a cabo una amplia labor diplomática».