Autoridades en Cuba saludan a trabajadores eléctricos en su día (+post)

Díaz-Canel les envió “un fuerte abrazo y todo nuestro reconocimiento” por su labor constante bajo condiciones extremas

Los eléctricos son nuestros héroes del día a día en la batalla por la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional, escribió Manuel Marrero. (Foto: @MMarreroCruz)

El presidente Miguel Díaz-Canel felicitó este 14 de enero a los trabajadores eléctricos de Cuba en su día, reconociendo su entrega diaria, resiliencia ante adversidades y el ejemplo que ofrecen frente al bloqueo estadounidense.

En su cuenta en la red social X, el mandatario les envió “un fuerte abrazo y todo nuestro reconocimiento” por su labor constante bajo condiciones extremas. Señaló que el bloqueo impuesto por Estados Unidos es “la más feroz” de las adversidades que enfrentan.

Felicidades a los trabajadores eléctricos de #Cuba en su día. Reciban un fuerte abrazo y todo nuestro reconocimiento por la entrega diaria, por la resiliencia ante adversidades de todo tipo (la más feroz, el inhumano bloqueo de Estados Unidos), y por el ejemplo. pic.twitter.com/wipKLSC3xR — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 14, 2026

Por su parte, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, saludó también a los electricistas. Destacó que su trabajo es “un ejemplo de patriotismo y compromiso con la nación” en medio de las limitaciones generadas por las sanciones unilaterales contra el sistema electroenergético cubano.

Ambas autoridades subrayaron el rol esencial de estos trabajadores en la defensa de la soberanía energética y la estabilidad del país.

Los eléctricos son nuestros héroes del día a día en la batalla por la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional, víctima, como cada sector de #Cuba, del más cruel de los bloqueos.



A su entrega cotidiana le debemos no pocas hazañas.

¡Muchas felicidades!#UnidosXCuba pic.twitter.com/0JNezfTIxu — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) January 14, 2026

La conmemoración del 14 de enero se estableció en recordación de la intervención de la Compañía Cubana de Electricidad por el revolucionario Antonio Guiteras, en similar fecha pero del año 1934, y reconoce los esfuerzos de los trabajadores del ramo por mantener la estabilidad del sistema electroenergético y satisfacer las demandas de la población.

En el Día del Trabajador Eléctrico hacemos llegar un profundo reconocimiento a esos héroes anónimos que en las complejas jornadas cotidianas o en la recuperación del huracán han dado lo mejor de sí. ¡Gracias! #DePieYCombatiendo pic.twitter.com/8p0cXKksWd — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) January 14, 2026