Autoridades en Cuba saludan a trabajadores eléctricos en su día (+post)

Díaz-Canel les envió “un fuerte abrazo y todo nuestro reconocimiento” por su labor constante bajo condiciones extremas

Agencia Prensa Latina

14 enero, 2026 - 11:37am

Los eléctricos son nuestros héroes del día a día en la batalla por la recuperación del Sistema Electroenergético Nacional, escribió Manuel Marrero. (Foto: @MMarreroCruz)

El presidente Miguel Díaz-Canel felicitó este 14 de enero a los trabajadores eléctricos de Cuba en su día, reconociendo su entrega diaria, resiliencia ante adversidades y el ejemplo que ofrecen frente al bloqueo estadounidense.

En su cuenta en la red social X, el mandatario les envió “un fuerte abrazo y todo nuestro reconocimiento” por su labor constante bajo condiciones extremas. Señaló que el bloqueo impuesto por Estados Unidos es “la más feroz” de las adversidades que enfrentan.

Por su parte, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, saludó también a los electricistas. Destacó que su trabajo es “un ejemplo de patriotismo y compromiso con la nación” en medio de las limitaciones generadas por las sanciones unilaterales contra el sistema electroenergético cubano.

Ambas autoridades subrayaron el rol esencial de estos trabajadores en la defensa de la soberanía energética y la estabilidad del país.

La conmemoración del 14 de enero se estableció en recordación de la intervención de la Compañía Cubana de Electricidad por el revolucionario Antonio Guiteras, en similar fecha pero del año 1934, y reconoce los esfuerzos de los trabajadores del ramo por mantener la estabilidad del sistema electroenergético y satisfacer las demandas de la población.

RELACIONADO CON:

Agencia Prensa Latina

Texto de Agencia Prensa Latina

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026