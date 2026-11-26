Hoy no cerramos una feria, abrimos una etapa de trabajo, manifestó Manuel Marrero en un evento en el que se conoció que durante el año en curso han sido aprobados 40 negocios que comprometen dos mil millones de dólares de inversión extranjera

Marrero instó a materializar en resultados los contactos e intercambios que tuvieron lugar en FIHAV 2026. (Foto: PL)

El primer ministro Manuel Marrero subrayó este jueves la voluntad del Gobierno cubano de ofrecer espacios atractivos y seguros para la inversión nacional y extranjera, al clausurar la 42 Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026).

En el cierre del foro que sesionó en el Palacio de Convenciones, el dirigente agradeció la participación de empresarios cubanos y foráneos y la consideró una expresión concreta del interés del país en abrir sus puertas a la inversión con transparencia y seguridad jurídica.

‎ Hoy no cerramos una feria, abrimos una etapa de trabajo, manifestó en un evento en el que se conoció que durante el año en curso han sido aprobados 40 negocios que comprometen dos mil millones de dólares de inversión extranjera.

‎ Marrero instó a materializar en resultados los contactos e intercambios que tuvieron lugar esta semana en FIHAV 2026, en aras de avanzar hacia el bienestar que los cubanos merecen.

‎ En su intervención, el primer ministro reiteró la denuncia por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y afirmó que pese a esta política y su impacto, la nación antillana no se detiene.

‎ Respecto a los momentos importantes de la feria, destacó su ronda de negocios, el foro con los cubanos residentes en el exterior y la actualización de la Cartera de Oportunidades de Negocios en la isla.

‎ Marrero también significó que el evento transcurrió en el contexto del impulso en Cuba a transformaciones económicas y sociales que marcan el camino para desatar las fuerzas productiva, lograr mayor autonomía empresarial y potenciar la gestión de los recursos humanos y financieros.

‎ De igual manera resaltó que el profundo proceso, contemplado en 176 medidas aprobadas por la Asamblea Nacional, propicia la participación de diversos actores locales y foráneos.