Bernie Sanders acusa a Trump de iniciar una “guerra ilegal” contra Irán y exige acción del Congreso

En una declaración contundente, Sanders sostuvo que la decisión de atacar a la nación persa responde a una estrategia impulsada durante décadas por Netanyahu para involucrar a Estados Unidos en una guerra directa con Teherán

“Trump está jugando con las vidas y el tesoro estadounidense para cumplir la ambición de Netanyahu”, afirmó el legislador. (Foto: Cubadebate)

El senador demócrata Bernie Sanders lanzó duras críticas contra el expresidente Donald Trump, a quien acusó de haber desatado, en colaboración con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, un conflicto armado contra Irán que calificó como “ilegal, premeditado e inconstitucional”.

En una declaración contundente, Sanders sostuvo que la decisión de atacar a la nación persa responde a una estrategia impulsada durante décadas por Netanyahu para involucrar a Estados Unidos en una guerra directa con Teherán.

“Trump está jugando con las vidas y el tesoro estadounidense para cumplir la ambición de Netanyahu”, afirmó el legislador.

Sanders recordó que, según la Constitución de Estados Unidos, la facultad de declarar la guerra recae exclusivamente en el Congreso, no en el presidente de manera unilateral. Por ello, instó al Senado a reunirse de inmediato para votar sobre una Resolución de Poderes de Guerra pendiente, la cual aseguró que apoyará firmemente.

El senador también advirtió que el ataque constituye una violación del derecho internacional y genera mayor inestabilidad en un contexto global ya tenso. “Si Estados Unidos e Israel pueden atacar a una nación soberana, también puede hacerlo cualquier otro país. La fuerza no otorga la razón; crea anarquía internacional, muerte, destrucción y miseria humana”, expresó.

Finalmente, Sanders hizo un llamado a no permitir que Trump arrastre al país a “otra guerra sin sentido” y cerró con un contundente mensaje: “No a la guerra con Irán”.