BioCubaFarma con nuevos productos, registros sanitarios y resultados de alto impacto

se ejecutaron 408 proyectos, de los cuales más de cien fueron realizados en cooperación con diferentes entidades nacionales

Se reportaron evidencias del efecto favorable del medicamento Jusvinza en el tratamiento de los pacientes con secuelas de Chikungunya. (Foto: BioCubaFarma)

Pese a enfrentar un año muy difícil, debido fundamentalmente al impacto del bloqueo económico del Gobierno de EEUU, en 2025 el Grupo Empresarial BioCubaFarma mostró avances significativos en la investigación y obtención de nuevos productos y registros sanitarios.

El doctor en Ciencias Santiago Dueñas Carrera, vicepresidente de la organización, precisó a Granma que se ejecutaron 408 proyectos, de los cuales más de cien fueron realizados en cooperación con diferentes entidades nacionales.

Resaltó, asimismo, el logro de 20 resultados científico-tecnológicos de alto impacto, como la introducción de la Enoxaparina sódica en el sistema nacional de Salud, fármaco empleado para prevenir y tratar la trombosis venosa profunda, entre otras aplicaciones.

La relación incluye el desarrollo de un biomodelo animal para el estudio del síndrome metabólico en humanos, y la consecusión de dos registros: el sanitario de Sincronida, para uso de reproducción del ganado vacuno, y el registro definitivo del anticuerpo monoclonal Racotumamab, como terapia de mantenimiento de cambio en pacientes de cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado.

También se obtuvieron líneas transgénicas de caña resistentes al carbón y a la roya.

Según detalló el directivo, figuran, igualmente, la introducción de un suplemento nutricional de carbonato de calcio con materia prima de producción nacional, y el registro e industrialización del complejo vitamínico b: Polivitsina, así como las tabletas de Lisinopril con Hidroclorotiazida de 20 y 25 miligramos, la formulación e introducción del insecticida lpu 0.5, y la evaluación de los efectos del tratamiento a largo plazo con policosanol (ppg) más aspirina en la recuperación funcional de pacientes con ictus isquémico y deterioro cognitivo posterior a sufrir un evento de ese tipo.

En las investigaciones clínicas, detalló el Vicepresidente de BioCubaFarma, se reportaron evidencias del efecto favorable del medicamento Jusvinza en el tratamiento de los pacientes con secuelas de Chikungunya, mientras comenzó el primer ensayo clínico del propio fármaco en China, para su futuro uso en el esquema terapéutico de la artritis reumatoide.

Otros aportes estuvieron relacionados con la implementación de modelos preclínicos de peces cebras para la investigación desarrollo de nuevos fármacos, el registro sanitario de los sistemas diagnósticos Sumasignal Apoe y Umtest msud, las evidencias de los efectos terapéuticos del anticuerpo monoclonal Neuralcim, en pacientes con síndrome amnésico tipo Alzheimer en estadio ligero-moderado y con ataxia, y la optimización de procesos de fermentación y modelaciones matemáticas para acelerar el desarrollo de vacunas.

En el quehacer de la entidad durante 2025, sobresale la presentación de seis nuevas solicitudes de patentes, reflejo de la prioridad en la ejecución de proyectos innovadores, mientras recibieron el otorgamiento de 42 patentes en el extranjero y siete en nuestro país.

Igualmente, se crearon nuevas empresas mixtas en Vietnam, Italia, Rusia y Australia, diseñadas con la finalidad de acelerar el desarrollo e introducción de productos biofarmacéuticos novedosos, en tanto continuó impulsándose la colaboración con instituciones de China, aseveró el doctor Santiago Dueñas.

Significó que el número de artículos científicos publicados en medios internacionales ascendió a 178, de ellos 86 en revistas de alta visibilidad, a la vez que un total de 42 nuevos registros sanitarios resultaron aprobados en el exterior.