Laboratorios AICA reinicia producción de citostáticos

Este avance permite cumplir con exigencias internacionales y tiene un impacto directo en la mayor disponibilidad de citostáticos dentro del cuadro básico nacional

La Empresa Laboratorios AICA, del Grupo de las Industrias Biotecnológica Y Farmacéutica de Cuba, es una moderna instalación que produce medicamentos genéricos inyectables y colirios estériles en Cuba.

La empresa estatal Laboratorios AICA, que forma parte del Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas (Biocubafarma), anunció que ha retomado la fabricación de medicamentos citostáticos. Esto fue posible luego de finalizar un proceso de inversión orientado a mejorar los estándares regulatorios de su planta y equipamiento.

Según publicó la entidad en su cuenta de Facebook, este avance permite cumplir con exigencias internacionales y tiene un impacto directo en la mayor disponibilidad de citostáticos dentro del cuadro básico nacional, lo que facilita un acceso más rápido para los pacientes que necesitan estos tratamientos.

El vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz y la presidenta de Biocubafarma, Mayda Mauri Pérez, visitaron recientemente las instalaciones para verificar la calidad de la ejecución de la inversión.

Durante el recorrido, destacaron el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación.

El proyecto también contempló la recuperación de las líneas de producción, la investigación y el desarrollo, así como la logística de distribución. La empresa se comprometió a reiniciar las entregas al sistema sanitario, a pesar de las afectaciones causadas por el bloqueo económico, comercial y financiero.