Bloqueo de EEUU impide a Cuba producción de unos 300 medicamentos

BioCubaFarma prioriza la producción de fármacos que tributan directamente a los servicios de urgencias médicas y a la atención del paciente grave y nunca exporta medicamentos que estén en falta en el país

La industria nunca exporta medicamentos que estén en falta en el país.

Las medidas de asfixia económica de Estados Unidos contra Cuba impiden hoy acceder a materias primas e insumos para producir unos 300 medicamentos de los 395 del cuadro básico de salud.

La presidenta del Grupo Empresarial BioCubaFarma, Mayda Mauri, denunció que esta industria sufre como nunca antes el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de seis décadas por Washington.

En entrevista concedida al Canal Cubano de Noticias, Mauri explicó que en el actual contexto y en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud Pública, BioCubaFarma prioriza la producción de fármacos que tributan directamente a los servicios de urgencias médicas y a la atención del paciente grave, como son los sueros y los insumos para hemodiálisis.

Paralelamente, consolida sus alianzas y negocios en el exterior para aprovechar los ingresos obtenidos por la exportación de productos biotecnológicos innovadores, los cuales generaron patentes y gozan de gran reconocimiento científico internacional.

Aclaró que la industria nunca exporta medicamentos que estén en falta en el país.

Mauri consideró decisivo para el desarrollo del sector la cooperación con China y, más recientemente, con Vietnam y Rusia, donde ya se encuentran las primeras empresas mixtas con beneficios para ambas partes.