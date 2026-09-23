Asalto de la literatura

El Centro de Promoción Literaria Raúl Ferrer, de Sancti Spíritus, fomenta el amor por los libros mediante encuentros con escritores y promotores

Los escritores Ramón Luis Herrera y Luis Mateo compartieron títulos de Ediciones Luminaria. (Fotos: Facebook)

Con la llegada de septiembre y las instituciones educativas abiertas de par en par, el Centro de Promoción Literaria Raúl Ferrer, de Sancti Spíritus, vuelve a la carga. Escritores y promotores hacen una pausa en sus rutinas habituales y van hacia esos espacios para hallar nuevos públicos, avivar la lectura, descubrir realidades que solo son posibles en el universo las palabras.

“Teníamos el problema de que invitábamos a las actividades literarias e iban pocas personas; entonces, pensamos cómo hacer que nuestro trabajo de promoción tenga un alcance mayor”, acota Sayli Alba Álvarez, al frente de la institución.

Con la mirada centrada en los públicos infanto-juveniles, auscultaron en el gremio literario para reconocer las mejores voces. Con ambas decisiones en agenda, lanzaron la convocatoria para conquistar con la literatura en las manos.

“En esos encuentros no solo participan quienes escriben, sino que hay lectores, promotores. Ellos también pueden incentivar el amor por la lectura. En la actualidad se insertan todos los municipios, excepto Jatibonico”.

Las bibliotecas de las instituciones educativas son las primeras “asaltadas”. Se escoge un texto resguardado en sus anaqueles para que no existan obstáculos con su acceso. Luego, cada quien le impregna su propio sello a la actividad.

“Se presentan los escritores o promotores. Después, se realizan las lecturas y acciones de comprensión de lo leído para propiciar el debate. Los resultados han sido excelentes”, precisa Sayli.

María del Rosario Basso dialogó con alumnos de la institución educativa Rubén Martínez Villena.

En estas primeras horas del curso lectivo 2026-2027 ya se pueden contar anécdotas. La reconocida autora María del Rosario Basso compartió El pueblo de los papalotes, una antología de cuentos de autores espirituanos en la institución educativa Rubén Martínez Villena. Igualmente, textos de Dalila León llegaron hasta la Facultad de Humanidades de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez y el premiado autor cabaiguanense Jorge G. Silverio se robó el show en el Instituto Preuniversitario Urbano (IPU) Nieves Morejón, de su municipio de residencia.

Algo similar sucedió con Ramón Luis Herrera y Luis Mateo en el IPU Honorato del Castillo, de la urbe yayabera.

“Han ocurrido sucesos interesantísimos, por ejemplo, con los textos de La Edad de Oro. Los estudiantes imaginan otro final o pintan los cuentos según sus interpretaciones. Sorprendieron los finales para ‘El camarón encantado’. Igual, fueron geniales las respuestas cuando se les preguntó qué quiere decir que Masicas era una fresa agria”.

Desde el resto de los territorios espirituanos, las vivencias se sostienen en los ingenios y el talento de los públicos. La yaguayajense Delsa López, quien dialoga con alumnos de la Enseñanza Media, ha encontrado las fórmulas certeras para seducirlos mediante la poesía.

“En Trinidad, además de Yudit Vidal Faife, artista visual y excelente lectora, quien comparte con personas con necesidades educativas especiales, contamos con varias escritoras vinculadas a las enseñanzas Secundaria y Media. Por ejemplo, Niurkivis Venegas León conduce un taller de composición poética, mientras Fredeslinda González, Yara Artística, Gloria Arrechea y Mercedes Peñate también realizan una constante e interesante labor”.

Tanto para ellas como para la propia Sayli Alba Álvarez, a quien no se le escapa una acción en la ciudad del Yayabo, los encuentros se vuelven una enseñanza, un impulso…

“Tenemos dos objetivos. El primero es motivarlos a leer, a descubrir el mundo maravilloso de los libros, ayudarlos a soñar, a crecer, a ser mejores personas a través del humanismo que expresan los libros. Lo segundo es que conozcan a nuestros escritores y contribuir a su formación integral. Para este curso lectivo tenemos pensado hacer concursos literarios e incluir el tema del patrimonio cultural”, concluye.