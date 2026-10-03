Lula lidera la intención de voto y roza el triunfo en primera vuelta en Brasil (+post)

La encuesta CNT/MDA ubica al mandatario Lula con 47.8 por ciento de votos válidos frente al 38 por ciento de Flávio Bolsonaro

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera las encuestas de intención de voto en Brasil. (Foto: EFE)

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva encabeza las encuestas con un 43.1 por ciento de intención de voto y alcanza el 47.8 por ciento de los votos válidos. Esta cifra sitúa al mandatario a solo 2.2 puntos del 50 por ciento necesario para asegurar su triunfo directo en la primera vuelta electoral.

Por su parte, el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro registra un 38 por ciento de respaldo en las preferencias electorales. La diferencia coloca al candidato del Partido de los Trabajadores (PT) con una ventaja importante en esta etapa de la contienda política.

En un escenario de eventual segunda vuelta, el líder progresista mantiene la delantera con un 47.3 por ciento frente a un 43.1 por ciento de Bolsonaro. Asimismo, Lula supera a la totalidad de los restantes aspirantes en todos los demás escenarios medidos.

El sondeo de la firma CNT/MDA se realizó sobre 2.007 entrevistas y cuenta con un margen de error de 2.2 puntos porcentuales, aunque estudios de este tipo han arrojado resultados contradictorios en comicios previos bajo acusaciones de injerencia externa. Un dato clave del relevamiento señala que el 87.6 por ciento del electorado brasileño ya tiene su voto totalmente definido.

Las agrupaciones políticas intensifican sus acciones en el tramo final para captar el reducido margen de electores indecisos. Las estructuras partidarias concentran su trabajo en los principales centros urbanos para asegurar la movilización de sus bases.

La jornada electoral de este domingo 4 de octubre, definirá si la candidatura de Lula logra resolver la presidencia de manera directa. De lo contrario, la jefatura del Estado se decidirá en una segunda ronda entre las opciones más votadas.

El seguimiento de la opinión pública muestra un escenario con muy poco espacio para giros de último momento debido al alto nivel de decisión ciudadana. Esta firmeza en el electorado reduce la volatilidad esperada durante las horas previas a la apertura de los colegios electorales.

La atención internacional se mantiene enfocada en el desarrollo del proceso y en la estabilidad institucional durante el escrutinio. El resultado final marcará el rumbo político y económico de la nación para los próximos años entre el proyecto soberanista de Lula y el entreguismo del bolsonarismo.