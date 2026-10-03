Gaza eleva a más de 74 000 los palestinos asesinados por fuerzas israelíes (+video y post)

Pese al acuerdo de alto el fuego formalizado en octubre de 2025, las agresiones del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza han sido continuas

Las autoridades sanitarias reportaron la muerte de al menos siete personas en las últimas 48 horas producto de recientes incursiones bélicas. (Foto: EFE)

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza incorporó este sábado 181 nuevas víctimas mortales al registro oficial acumulado de la agresión israelí contra el enclave palestino, luego de completar la verificación legal e institucional de datos de personas denunciadas como desaparecidas.

Con esta actualización, la cifra total de palestinos asesinados por las fuerzas de ocupación desde el 7 de octubre de 2023 asciende a 74.228, mientras que el número de heridos alcanza los 175.188.

Según detalló el Comité de Verificación de Mártires, el protocolo de confirmación exige que las familias presenten el caso ante un tribunal con pruebas y testigos.

Posteriormente, una comisión integrada por la Fiscalía Pública, Sanidad y el Departamento de Investigación Criminal valida que el deceso ocurrió a causa de los ataques de la ocupación antes de emitir el certificado de defunción oficial.

Ataques letales contra zonas residenciales en Ciudad de Gaza

​ En paralelo a la actualización del registro, las autoridades sanitarias reportaron la muerte de al menos siete personas en las últimas 48 horas producto de recientes incursiones bélicas.

Entre los hechos documentados destaca el bombardeo perpetrado durante la madrugada de este sábado contra el edificio residencial «Al Asala», ubicado en la zona occidental de la ciudad de Gaza.

🇵🇸🇮🇱 Al menos cinco palestinos murieron en un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial en Gaza.



🚨 Personal médico del Hospital Al-Shifa confirmó que el bombardeo impactó en un inmueble del barrio de Rimal.#teleSUR #Gaza #Palestina pic.twitter.com/33fAmXZ8WQ — teleSUR TV (@teleSURtv) October 3, 2026

De acuerdo con datos del servicio de emergencias de la Defensa Civil y del Ministerio de Sanidad, los equipos de rescate recuperaron cinco cuerpos entre los escombros de la planta baja del inmueble, de los cuales cuatro corresponden a mujeres.

El ataque con misiles, registrado frente a una zona comercial cerca de la rotonda Haidar, dejó además dos personas heridas de gravedad.

Sistemática violación del cese al fuego por la ocupación

​Pese al acuerdo de alto el fuego formalizado en octubre de 2025, las agresiones del Ejército israelí sobre la Franja de Gaza han sido continuas.

Las autoridades palestinas contabilizan más de 1.439 personas masacradas por las fuerzas de Tel Aviv desde la entrada en vigor de dicha medida, la cual ha quedado en entredicho en medio de violaciones constantes.

Las tropas de ocupación sostienen la tónica de ejecutar bombardeos diarios contra infraestructura civil y zonas de refugiados en el enclave, recurriendo de forma constante a justificaciones de seguridad no verificadas para evadir sus compromisos internacionales y mantener el asedio militar sobre la población civil palestina.