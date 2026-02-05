Brasil y Rusia abordan potencial del comercio bilateral

El presidente Luiz Ignacio Lula da Silva y el primer ministro ruso coincidieron en el potencial todavía poco explotado del comercio bilateral, cuyas cifras aún no reflejan el tamaño de ambas economías

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, coincidieron este jueves impulsar el potencial aún poco explotado del comercio bilateral, durante un encuentro sostenido en la capital del Gigante suramericano.

Mishustin llegó a Brasilia al frente de una delegación compuesta por ministros y jefes de organismos gubernamentales rusos para participar en la VIII Reunión de la Comisión de Alto Nivel de Cooperación (CAN), celebrada este jueves bajo su conducción y la del vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin.

De acuerdo con una nota del Palacio de Planalto, Lula escuchó a Mishustin y Alckmin hablar sobre los avances logrados en su reunión de hoy, especialmente en las áreas de educación, salud, agricultura, energía, ciencia y tecnología, infraestructura, defensa y espacio.

El presidente y el primer ministro coincidieron en el potencial todavía poco explotado del comercio bilateral, cuyas cifras aún no reflejan el tamaño de ambas economías, indicó la Presidencia brasileña.

Según la comunicación, Lula insistió en la importancia de mantener un mecanismo de seguimiento de las iniciativas acordadas para que puedan producir resultados más rápidos y beneficios concretos para ambos países.

Al abordar temas de la agenda internacional, el presidente brasileño destacó la urgencia de adoptar acciones para fortalecer el multilateralismo, añadió la nota.

Por su parte, el jefe de Gobierno ruso enfatizó que su país valora las relaciones amistosas con Brasil, basadas en los principios de respeto mutuo y asociación estratégica, informó la Embajada de la nación euroasiática.

La legación diplomática agregó que los dos territorios crearán las condiciones para atraer inversiones y apoyar proyectos conjuntos en las áreas de energía, industria, agricultura, alta tecnología y exploración espacial.

Además, se seguirán desarrollando los lazos culturales y humanitarios y, en particular, se mantendrá el apoyo a la Escuela de Ballet Bolshoi de Joinville, en el estado brasileño de Santa Catarina, y se prestará atención al desarrollo del turismo.

En una declaración conjunta emitida este jueves al concluir la CAN, ambas partes coincidieron en la necesidad de diversificar y ampliar el intercambio comercial, estimular inversiones productivas y fortalecer los mecanismos institucionales existentes para garantizar resultados concretos en la cooperación económica.

Además, identificaron como sectores prioritarios la agricultura, la energía, la industria, la ciencia y la tecnología, con énfasis en áreas como biotecnología, inteligencia artificial, tecnologías espaciales, astrofísica y ciberseguridad, además de la industria química y la construcción naval.