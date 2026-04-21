Brigada internacional Primero de Mayo: Otra vez al lado de Cuba

Amigos de 19 naciones participarán en la celebración central del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana y desarrollará un programa además en Artemisa y Matanzas

Foto: Tomada de Siempre con Cuba/Facebook)

Más de 200 amigos de 19 naciones integran la XIX Brigada Primero de Mayo de trabajo voluntario y solidaridad con Cuba que, en demostración de apoyo ante las crecientes amenazas del gobierno estadounidense, participará en la celebración central del Día Internacional de los Trabajadores en La Habana y desarrollará un programa además en Artemisa y Matanzas.

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) ha reiterado agradecimiento a los activistas por realizar este viaje a Cuba para compartir con la población que resiste el bloqueo económico, el boicot energético y el hostigamiento imperialistas y que se movilizará en la jornada internacional proletaria con la consigna «La Patria se defiende».

Comenzará el próximo lunes 27 el programa de los brigadistas que rendirán homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro en su centenario; asistirán a un evento de solidaridad en el Palacio de las Convenciones el 2 de mayo; realizarán jornadas de trabajo voluntario y visitas a centros educacionales y de la salud en los que entregarán donativos de materiales escolares y medicamentos.

También participarán en la conferencia “Guerra económica contra Cuba: Impacto de esta política en la actualidad” y en un espacio de intercambio con representantes de la Sociedad Cultural José Martí con el tema “Plan contra plan: Lecciones de Martí y Fidel para el antiimperialismo”.

El Campamento Internacional Julio Antonio Mella (CIJAM), en Caimito, será la base central de alojamiento del contingente que dará a conocer su Declaración Final el 8 de mayo.

Están representados en la brigada miembros de organizaciones de amistad, de paz y sociales; partidos políticos y sindicatos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Brasil, Australia, Chile, Costa Rica, Corea del Sur, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, México, Portugal, Suecia, Sudáfrica, Países Bajos, Canadá (Quebec) y Puerto Rico.