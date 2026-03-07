Bruno Rodríguez Parrilla sostuvo conversación telefónica con su homólogo iraní Seyed Abás Araqchi

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, mantuvo el jueves por la noche una conversación telefónica con su homólogo iraní, Seyed Abás Araqchi, para dialogar e intercambiar opiniones sobre los últimos acontecimientos en la región y las consecuencias de la agresión militar de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán.

El canciller cubano expresó sus condolencias por el martirio del Líder de la Revolución Islámica y de varios ciudadanos iraníes, especialmente los estudiantes de la escuela primaria de Minab, y, mostrando solidaridad con el gobierno y el pueblo de Irán, reafirmó el apoyo de su país a la República Islámica de Irán.

Araqchi, al detallar parte de los crímenes cometidos por Estados Unidos y el régimen sionista contra el pueblo iraní en los últimos días —incluido el cobarde asesinato del ayatolá Jamenei, la matanza de numerosos ciudadanos iraníes, entre ellos más de 175 estudiantes de primaria en Minab, y los ataques a hospitales, mezquitas, la policía diplomática y centros de servicios ciudadanos—, calificó estas agresiones como una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios fundamentales del derecho internacional, y subrayó que la República Islámica de Irán, apoyándose en sus capacidades defensivas y en el respaldo de su pueblo, defenderá su soberanía nacional y su integridad territorial en el marco del derecho inherente a la legítima defensa, y responderá de manera firme a cualquier acción agresiva.

Bruno Rodríguez también condenó enérgicamente los ataques de Estados Unidos y del régimen sionista contra Irán y destacó la necesidad de respetar la soberanía nacional de los países y cumplir con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.