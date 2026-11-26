Al momento de publicación de la nota habían sido rescatados 13 tripulantes, uno de ellos fallecido, y continuaban las labores de búsqueda de los otros tres

Foto: Viessel Finder

En la madrugada de este 26 de noviembre de 2026 naufragó, a unas tres millas al norte de la bahía de Cabañas, provincia de Artemisa, el buque HALIMA de bandera panameña, operado por la compañía Sidra Line, con 208 contenedores a bordo y 16 tripulantes de nacionalidades egipcia e indonesia, de acuerdo con una nota emitida por la Administración Marítima de Cuba.

Ante el hecho, fue creada una comisión gubernamental multidisciplinaria que investiga las causas de este lamentable suceso y conduce las labores de búsqueda y salvamento de manera coordinada con los armadores.

Al momento de redactar esta nota habían sido rescatados 13 tripulantes, uno de ellos fallecido, y continuaban las labores de búsqueda de los otros tres.

Se ha previsto la atención médica y los aseguramientos requeridos según los protocolos establecidos, según refiere la citada nota.