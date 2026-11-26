La casa de altos estudios acoge el acto político cultural que reafirma el calado fidelista en las nuevas generaciones de cubanos

Velada por el décimo aniversario de Fidel Castro en la escalinata de la Universidad de La Habana. (Fotos: Cubadebate)

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, tiene lugar la velada en homenaje al décimo aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Esta conmemoración supone el colofón de la jornada de tributo rendido al líder histórico de la Revolución cubana que se ha venido realizando a lo largo y ancho de la isla a propósito de la fecha.

La casa de altos estudios acoge el acto político cultural que reafirma el calado fidelista en las nuevas generaciones de cubanos, con un ejemplo que guía a la nación a afrontar los desafíos del presente sin renunciar a la soberanía nacional y los principios de autodeterminación.

Previsto para la noche de este miércoles 25 de noviembre, la cita fue reprogramada teniendo en cuenta el Aviso de Alerta Temprana emitido por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil sobre el deterioro de las condiciones climáticas, por lo cual se decidió posponer la velada.

El espacio se inscribe en las conmemoraciones del Año del Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que la mayor de las Antillas celebra a lo largo de todo 2026.

La fecha suma, además, un significado particular al cumplirse una década de la desaparición física del líder histórico de la Revolución cubana, por lo que la cita tradicional en la escalinata universitaria vuelve a convocar en la jornada de tributo multiplicada en todo el país.