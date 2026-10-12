Panamá: Presidente llama a enfrentar unidos daños del sismo

El movimiento telúrico tuvo un saldo hasta la fecha de seis mil 174 afectados y mil 744 viviendas destruidas

Pese a los daños, los servicios esenciales se mantendrán operativos.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llamó este lunes a la población a enfrentar en unidad las consecuencias del fuerte sismo de magnitud 7,5 que sacudió el país el pasado viernes 9 de octubre.

En un mensaje a la nación, transmitido en cadena nacional de radio y televisión desde el Palacio de las Garzas, sede del Ejecutivo, el mandatario precisó que el movimiento telúrico tuvo un saldo hasta la fecha de seis mil 174 afectados y mil 744 viviendas destruidas.

Además, aseguró que los servicios esenciales se mantendrán operativos y destacó la movilización de recursos humanos y materiales para asistir a las comunidades damnificadas.

“Nuestra prioridad es atender sus necesidades y asegurar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan”, afirmó Mulino, quien ofreció una actualización de la situación tras recorrer algunos de los puntos más afectados por el movimiento telúrico.

El jefe de Estado informó que en las labores de atención participan siete mil 100 integrantes de los cuerpos de seguridad, mil 100 funcionarios y voluntarios del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), 460 bomberos y 700 colaboradores del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), responsables de distribuir 24 mil bolsas de alimentos.

Para acceder a comunidades aisladas fueron movilizadas 10 aeronaves, mil vehículos, 300 motocicletas y 46 embarcaciones. Asimismo, se trasladaron por vía aérea más de 66 mil 140 libras de suministros de emergencia.

En materia de abastecimiento, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) distribuyó 100 mil galones de agua mediante 19 camiones cisterna, mientras equipos gubernamentales entregaron 240 toneladas de agua potable a hospitales y comunidades afectadas.

Mulino señaló que ingenieros de la Universidad Tecnológica de Panamá y especialistas estadounidenses se incorporaron a las inspecciones de hospitales, escuelas y viviendas, con el propósito de determinar las afectaciones y establecer las prioridades de recuperación.

Las clases permanecen suspendidas temporalmente como medida preventiva para proteger a estudiantes y docentes, aunque el Gobierno prevé reanudarlas de manera progresiva en los centros educativos que reúnan las condiciones de seguridad necesarias, el martes en planteles privados y el miércoles los públicos .

El mandatario aseguró que se destinarán los recursos necesarios para reparar infraestructuras críticas, entre ellas las redes eléctricas, los acueductos rurales y los puentes afectados.

El presidente agradeció la respuesta solidaria de la población, las empresas privadas y los países amigos.

“Este sismo nos ha puesto a prueba y ha vuelto a mostrar la solidaridad de nuestro pueblo”, expresó.

En el ámbito preventivo, anunció la implementación de un sistema integrado de alertas sísmicas y para otros fenómenos naturales, donado por un país aliado, como parte de las medidas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante futuras emergencias.

También exhortó a la ciudadanía a consultar fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores, entre ellos versiones sobre un supuesto tsunami y el cierre del Puente de las Américas, hechos que, según precisó, no ocurrieron.

El gobernante anunció que se ofrecerán conferencias de prensa diarias para mantener informada a la población sobre la evolución de la emergencia y las tareas de recuperación.

Además, comunicó la creación de una comisión de alto nivel, encabezada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, y el secretario de Metas y titular de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quienes informarán diariamente al jefe de Estado sobre los avances y las necesidades del proceso de reconstrucción.

Nuevo sismo de 6,1 estremeció el centro sur de Panamá

Un sismo de 6,1 grados de magnitud estremeció este lunes el centro sur de Panamá, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), sin reportes preliminares de víctimas ni daños materiales, tres días después de un terremoto de 7,5 grados.

El movimiento telúrico se registró a las 18:20, hora local (23:20 GMT), con epicentro a 18 kilómetros al oeste de Río Grande, frente a la isla de Coiba, a unos 300 kilómetros de esta capital, y fue percibido con leve intensidad en la ciudad capital.

Por su parte, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó de una réplica sísmica de 6,4 grados a la misma hora, localizada a 32 kilómetros al suroeste de Soná, en la península de Azuero, una de las zonas afectadas por el terremoto del pasado viernes.

Tras ese evento, las autoridades han registrado más de 400 réplicas, mientras la actividad sísmica también se ha sentido en la vecina Costa Rica.