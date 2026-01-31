Cadillac One vive días de jazz

La agrupación espirituana asiste al Festival Internacional Jazz Plaza que sesiona hasta este primero de febrero en Santiago de Cuba como subsede de la edición 41 de la cita

La Sala Dolores acogió con beneplácito a la banda espirituana que defiende, principalmente, el blues y rock and roll clásico. (Foto: Tomada de Facebook)

Con la sorpresa aún en el rostro, la agrupación espirituana Cadillac One se trasladó hacia la ciudad de Santiago de Cuba para ser testigo y protagonista del 41 Festival Internacional Jazz Plaza.

En ese fuerte escenario si de música se habla, por lo que ha merecido ser subsede de la importante cita, el proyecto que defiende, principalmente, el blues y el rock and roll clásico, comparte con varios grupos conciertos, prestaciones en comunidades, intercambios entre consagrados del jazz y estudiantes de música.

“Desde la propia invitación ha sido un gran reto —reconoce Miguel Valdivia, su director—. Nuestro perfil no responde al del festival, aunque sí cultivamos expresiones afines al jazz. Por ello, hemos trabajado en un repertorio más cercano a lo que el público asistente al evento espera escuchar”.

Es esta la primera vez que Cadillac One asiste a un encuentro tan importante dentro del pentagrama nacional. Cobró vida desde 1980 y tomó el rango de internacional tres años después.

“También significa una oportunidad para relacionarnos, compartir y conocer a artistas. Además, para que fuera de Sancti Spíritus se escuche nuestra música. Asimismo, esta experiencia la asumimos como un reconocimiento a nuestra labor, perseverancia, dedicación y estudio de la música, el rock y todas sus vertientes”.

Locaciones santiagueras como el central parque Céspedes, la Sala de Conciertos Dolores, la Casa de la Trova, el patio La Jutía Conga, el Café Teatro Macubá, el hotel Casa Granda y el Iris Jazz Club acogerán las actuaciones de los músicos nacionales, así como de México y España.

Figuran entre las propuestas en la subsede santiaguera, además del proyecto espirituano, Roberto Fonseca, Camilo Bess, Vocal Sampling, la orquesta Chepín Chovén, Havana Berlín Express y Magic Sax Quartet.

Como parte del programa musical, también toma vida el Coloquio Mariano Mercerón, dedicado en este 2026 al trompetista Guancho Durán y a la música popular bailable en Oriente en los años 70 y 80.

“Cuando regresemos a Sancti Spíritus queremos dar un concierto en la Casa de las Promociones Musicales para compartir el repertorio del festival. Igualmente, pretendemos llevarlo a Santa Clara, donde hemos sido muy bien acogidos por sus públicos y que por estos días es la subsede del Jazz Plaza en el centro de Cuba”, concluyó.

La banda de rock Cadillac One se formó en noviembre de 2015 y, desde entonces, ha deleitado a los residentes locales y otros públicos fuera de Sancti Spíritus con un repertorio de los Beatles, ZZ Top, Audioslave y los Rolling Stones, entre otros.