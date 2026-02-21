Canciller cubano expuso al Gobierno francés escalada en agresión de EEUU

El jefe de la diplomacia cubana, Bruno Rodríguez, alertó que el escenario imperante pone en peligro la coexistencia pacífica entre las naciones y el multilateralismo

La reunión permitió constatar el favorable estado de los vínculos políticos, económico-comerciales y de cooperación entre París y La Habana. (Foto: PL)

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, expuso este sábado en París a su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, la escalada en la agresividad estadounidense contra la isla, que incluye el intento de asfixiarla mediante un cerco petrolero.

En la continuación de un periplo europeo que tuvo antes paradas en España y Rusia, Rodríguez denunció el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impone a la isla desde hace más de 65 años, reforzado a finales de enero por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

“Abordamos de manera específica la escalada de amenazas de Estados Unidos contra Cuba, incluido el reforzamiento de las medidas dirigidas a privarnos del suministro de combustible, con impacto en los derechos fundamentales del pueblo cubano”, señaló el canciller de la nación antillana a propósito de la reunión celebrada en esta capital.

Asimismo, precisó que en el intercambio de criterios subrayó la determinación de la isla a superar las afectaciones que provoca la unilateral decisión.

El 29 de enero Trump decretó que Cuba representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y advirtió con la imposición de aranceles a los países que le suministren o vendan petróleo.

De acuerdo con Rodríguez, la reunión permitió constatar el favorable estado de los vínculos políticos, económico-comerciales y de cooperación entre París y La Habana.

También destacamos la importancia de continuar profundizando en nuestro diálogo bilateral y multilateral sobre bases de igualdad y reciprocidad e intercambiamos sobre el complicado y tenso contexto internacional, marcado por la amenaza y el uso de la fuerza, en violación del Derecho Internacional y de la Carta de la ONU, abundó.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia cubana alertó que el escenario imperante pone en peligro la coexistencia pacífica entre las naciones y el multilateralismo.

Durante su paso por París, Rodríguez fue recibido en la sede de la Unesco por su director general, Khaled El-Enany, a quien agradeció el apoyo de la organización a los esfuerzos nacionales en los ámbitos de la educación, la ciencia y la cultura, en particular, en la identificación de recursos y la movilización de fondos para hacer frente al impacto del bloqueo estadounidense.

El canciller sostuvo igualmente un encuentro con la misión estatal de Cuba en Francia, acompañado por el embajador Otto Vaillant.