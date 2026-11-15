Carmona valora actuación cubana en Mundial sub-23 de béisbol

Sin ánimos de justificación explica que Cuba estuvo ubicada en el grupo clasificatorio más difícil

Guillermo Carmona, director del equipo Cuba en el Mundial sub-23 de béisbol, destacó la combatividad y disciplina de sus jugadores, quienes siempre mantuvieron el deseo de haber bien las cosas, comentó en exclusiva a la ACN.

‎El experimentado estratega aseguró no estar satisfecho con el séptimo lugar, pero sí valoró que el equipo tuvo capacidad para reaccionar y ganó los últimos juegos haciendo lo que se espera de Cuba en el béisbol.

«Empezamos como sabíamos que iba a suceder, sin ánimo a justificar nada, pero era muy difícil que un equipo que había llegado un día antes de la competencia pudiera tener un buen resultado», explicó

‎ «A medida que fuimos jugando, el equipo fue metiéndose más en el juego», añadió.

‎Paciente, atento a cada jugada desde una esquina de la barda que delimita el banco del terreno, Carmona trató que los muchachos no sintieran presión y salieran siempre a divertirse.

‎ «Despertaron en todos los renglones de juego, mas no se pudo clasificar a la superronda y eso marca la actuación del equipo», se lamenta, mientras pondera la barrida durante la ronda de colocación.

‎ Si Carmona empezara el campeonato ahora, dice que no cambiaría nada de la selección, en una muestra de confianza y agradecimiento a quienes lo acompañaron en esta experiencia.

‎ Sin ánimos de justificación explica que Cuba estuvo ubicada en el grupo clasificatorio más difícil y no avanzó por dos partidos que pudieron ganarse, en alusión a los juegos ante Corea del Sur y Japón.

‎ Carmona expresó su desacuerdo con algunas críticas al béisbol cubano, que calificó de injustas: «Se vio que sí se puede, pero era una competencia corta y además, hubo que lograr la adaptación en medio de la competencia», sentenció.

‎ En lo personal Carmona cuenta que esta oportunidad de dirigir una selección nacional le dejó satisfacción, porque después de tantos años, «ya casi cuando estoy terminando mi carrera, me dan un equipo Cuba», subraya en diálogo que tuvo como escenario el estadio Nacional Soberanía de esta capital.

‎ «Yo creo que el trabajo del cuerpo de dirección se hizo bastante bien y enfatiza en que para alcanzar buenos resultados debe haber una adaptación junto al grupo, y nosotros no tuvimos esa posibilidad», concluye, mientras en las gradas seguían los festejos de decenas de aficionados que hincharon por Cuba.

‎ La selección caribeña concluyó en el séptimo lugar del campeonato tras confirmarse la derrota de Gran Bretaña ante Chequia, una ubicación que mejora en tres peldaños respecto al Mundial pasado (2022), pero queda por debajo del cuarto puesto de 2021, mejor resultado histórico.