España domina con cuatro jugadores el nuevo once ideal de FIFPro sin el Balón de Oro

David Raya, Pau Cubarsí, Rodri y Lamine Yamal han sido elegidos por sus propios compañeros entre los once mejores jugadores de la temporada pasada, en los que destaca la ausencia de Harry Kane

Cubarsí, Yamal, Rodri y Raya, incluidos en el once FIFPro. (Foto: @SEFutbol)

La Selección española ha sido reconocida por el Mundial conseguido en Estados Unidos con la inclusión de cuatro de sus jugadores en el once ideal de FIFPro. David Raya, Pau Cubarsí, Rodri Hernández y Lamine Yamal han sido elegidos por sus propios compañeros entre los once mejores jugadores de la pasada temporada.

En pleno año mundialista, los votantes han tenido que decidir de entre los últimos 26 finalistas por los 11 mejores jugadores de la pasada campaña. La anterior edición fue dominada por el PSG, con hasta cinco futbolistas del conjunto de Luis Enrique. Esta temporada, son cuatro los españoles que figuran en el once ideal de FIFPro: David Raya, Pau Cubarsí, Rodri Hernández y Lamine Yamal.

Al igual que el curso pasado, sigue habiendo importante representación del conjunto parisino, doble campeón de la Champions League, con Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Vitinha.

Por parte del Real Madrid, destaca la presencia de Jude Bellingham y de Kylian Mbappé. En un once en el que llama la atención la ausencia del flamante Balón de Oro, Harry Kane, los otros dos huecos los completan Erling Haaland y Leo Messi.

Por lo tanto, el once ideal de FIFPro 2026 queda de la siguiente manera: David Raya; Achraf Hakimi, Pau Cubarsí, Nuno Mendes; Rodri, Vitinha, Bellingham; Messi, Yamal, Mbappé y Haaland.

David Raya ha sido el jugador que más votos ha acumulado entre todas las posiciones. Un 51,9% de los futbolistas han elegido al portero del Arsenal como el mejor de la pasada temporada, muy alejado del segundo; Courtois (38,6%). En los defensas, Pau Cubarsí, con un 26,8%, sólo ha tenido por delante a Hakimi (40,9%).

En los mediocentros, Rodri lidera la lista, con un 33,1%, seguido de cerca por Bellingham (31,3%).Y en la zona de los delanteros, un 46% de los votantes se han decidido por Mbappé, y un 37,4% por Lamine Yamal. Tras ellos, Messi (29,5%) y Haaland (28,4%) han dejado fuera a Harry Kane (27,6%), en una alineación con cuatro atacantes.

Una situación inédita

La ausencia del ‘nueve’ del Bayern de Múnich supone algo extraordinario. Por primera vez desde que comenzó este galardón en 2005, el ganador del Balón de Oro en ese mismo año no ha sido incluido después en el equipo ideal de FIFPro.

La votación ha sido realizada por 19.806 futbolistas de 73 países que han valorado «su rendimiento entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026, ambos inclusive, en el que debían haber disputado al menos 30 partidos oficiales».

Récord absoluto español

Con las cuatro de esta nueva entrega, España amplía su diferencia como el país con mayor número de participaciones en el Once Mundial Masculino, con 53 apariciones repartidas entre 17 jugadores. Lejos quedan Brasil,con 36,y Portugal,con 23.

Además, Lamine Yamal se convierte en el primer jugador en la historia en aparecer por segunda vez en el once ideal FIFPro antes de cumplir los 20 años. España no ve el momento de frenar y sigue rompiendo todos los moldes y registros del fútbol mundial.