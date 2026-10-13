Pensar al Apóstol

Todos los municipios acogerán la jornada de reflexión, auspiciada por la filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí, como homenaje al 20 de octubre

En diferentes puntos de la geografía provincial se debatirá sobre temáticas diversas relacionadas con el Apóstol.

Conscientes que volver al Héroe Nacional es un asunto de todos los días, la Filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí estará de plácemes entre el 13 y el 15 de octubre con la realización de la VI Jornada de Reflexión Martiana.

“La cita sustituye lo que en algún momento fue la Jornada Villa Fundadora —reconoce Juan Eduardo Bernal Echevarría, Juanelo, presidente de la organización—. Por lo tanto, representa desde su misma iniciativa la adecuación a un tiempo nuevo. Pero como todos los tiempos son nuevos y estos tiempos también son diferentes, también asume la cualidad desde la experiencia porque en otros momentos tuvo mayor o menor repercusión municipal y provincial”.

Con las adecuaciones propias del actual contexto, en diferentes puntos de la geografía provincial se debatirá sobre temáticas diversas relacionadas con el Apóstol.

“Se convierte este evento en una de las expresiones más notables de aporte de la Sociedad Cultural José Martí a la Jornada por el Día de la Cultura Nacional”.

La reflexión martiana, los vínculos del Maestro con las artes, la política y la sociedad son algunos de los tópicos que invitan a los participantes.

“El municipio de Taguasco se amplía a las comunidades de Zaza del Medio y Tuinucú. Ya eso nos pone un reto para el próximo año a fin de que llegue a más públicos y estudiosos. Igualmente, sucederá con Trinidad y Sancti Spíritus que es el de mayor cifra de clubes”, concluyó.

Además de las conferencias, se aprovecharán los intercambios con los públicos e investigadores para presentar libros relacionados con la vida y obra del Héroe Nacional.