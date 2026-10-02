Cátedra Universitaria del Adulto Mayor Raúl Ferrer: 25 años por el bienestar de la tercera edad

La Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez (UNISS) celebró el aniversario 25 de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor Raúl Ferrer y el inicio del curso escolar 2026-2027 para las personas de la tercera edad.
A propósito de este acontecimiento, la doctora en Ciencias Maytée Suárez Pedroso, vicerrectora de formación de la UNISS, precisó: «Queremos que los adultos mayores de la cátedra sientan el apoyo pleno de nuestra institución educativa y agradecemos la oportunidad de acompañarlos, una vez más, en este curso escolar que recién comienza y ayudarlos a alcanzar sus sueños».
Durante la jornada se reconoció el excelente trabajo de la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, adscrita a la Universidad de Sancti Spíritus, que tras un cuarto de siglo continúa dejando huellas en cientos de personas, cuyos sueños se han convertido en realidad en sus aulas, talleres y encuentros.
Ludmila Navarro y Nidia Labrada, integrantes de la cátedra, aseguraron que la Universidad del Adulto Mayor ha transformado las historias personales en lecciones colectivas, comprensión mutua y una oportunidad para compartir y aprender, pues los ancianos siguen siendo protagonistas de nuestro tiempo.
También fueron reconocidas instituciones y organismos que apoyan con gran compromiso este desempeño, entre las que sobresalen las direcciones municipales del Inder y de Cultura, la Casa de la Guayabera, los museos espirituanos y la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena.
Asimismo, fue agasajada Norma García Machado, quien presidió la cátedra durante 15 años con modestia, entrega y amor por la educación.
«Para la Universidad de Sancti Spíritus la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor Raúl Ferrer es una fortaleza y continuará siéndolo, pues es una fuente de amor e inspiración para quienes estamos cerca», concluyó la máster en Ciencias María Petra Piloto Ballester, directora general de extensión universitaria de la UNISS.
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