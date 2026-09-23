Cayó Cuba ante Estados Unidos en Final Six de Norceca de voleibol (f)

Cuba finalizó en el sexto peldaño de la Copa, con victorias ante Guatemala y Costa Rica

Foto: Galería torneo

El equipo femenino de voleibol de Cuba perdió en tres sets ante el de Estados Unidos en la segunda jornada del torneo Final Six, con sede en la Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán del estado de Zinacantepec, donde hoy enfrentará al anfitrión México.

Luego de derrotar este lunes 3-2 (25-20, 21-25, 18-25, 25-19 y 15-12) a Puerto Rico, las discípulas de Luizomar de Moura cayeron este martes con parciales de 17-25, 22-25 y 13-25, en un partido en el que muy poco pudieron hacer contra las campeonas defensoras, principalmente en el ataque, con 21 puntos por 48.

Las estadísticas colectivas oficiales del encuentro también reflejan balances negativos en el bloqueo (2-8) y el servicio (0-6), mientras que en los errores propios destacaron (13-29).

Individualmente, las mejores por Cuba fueron Evilania Martinez Luis y Yanisleidis Sanchez Vinent, pero ambas con solo siete tantos cada una, en tanto que por las estadounidenses resaltó Eva Hudson, máxima anotadora del desafío con 17 puntos.

Importante será el éxito de este miércoles ante las locales, al igual que en los siguientes días frente a Canadá, el 24, y República Dominicana, el 25, en el cierre de las eliminatorias.

Este martes ganaron sus encuentros de la fase de preliminares, por el sistema de todos contra todos, República Dominicana, con victoria de 3-0 (25-18, 25-22 y 25-16) ante Canadá, y México aventajó a Puerto Rico con pizarra de 3-1 (25-22, 21-25, 25-18 y 25-21).

Las selecciones de Estados Unidos y México superaron este lunes 3-0 a Canadá (25-21, 25-16 y 25-16), y a República Dominicana 3-0 (25-17, 25-18 y 25-20), respectivamente.

Para el 26 está prevista la semifinal con el cruce de primero contra cuarto y segundo contra tercero, y el 27 la discusión de las medallas de bronce y oro, en ese orden.

Las estadounidenses son las titulares defensoras del certamen y recientemente ganaron en cancha mexicana, la Copa Panamericana con sede en León, Guanajuato.

Otro elemento a tener en cuenta es que las seis selecciones presentes ahora son las que ocuparon los primeros lugares en la cita continental.

México obtuvo su lugar en el sorteo como país anfitrión, mientras que los otros cinco fueron invitados por sus posiciones en el ranking continental de Norceca al 1 de enero de 2026.

Cuba finalizó en el sexto peldaño de la Copa, con victorias ante Guatemala y Costa Rica, y reveses frente a Estados Unidos, México, República Dominicana y Canadá.

Importante será lograr buenos resultados, ya que el torneo otorgará puntos para los rankings de la Federación Internacional (FIVB) y Norceca y forma parte del proceso clasificatorio para la Copa Panamericana de 2027, con la aclaración de que no es clasificatorio directo para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La recien finalizada Copa Panamericana sí estuvo incluida oficialmente en el camino hacia Lima 2027, por lo que el sexto lugar conseguido por Cuba formará parte de ese proceso de puntuación.