Chapas de motos y ciclomotores cambiarán formato actual

El incremento de un número atiende al crecimiento acelerado de este tipo de vehículos en los últimos años en Cuba y garantiza la disponibilidad de matrículas

El formato actual de cinco dígitos de las chapas de identificación de los ciclomotores y motocicletas en Cuba se ampliará a seis. (Foto: Escambray)

El formato actual de cinco dígitos de las chapas de identificación de los ciclomotores y motocicletas en Cuba se ampliará a seis, informó este martes la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

La nota explica que dicho incremento atiende al crecimiento acelerado de este tipo de vehículos en los últimos años en Cuba, y garantiza la disponibilidad de matrículas, ante la necesidad de ampliar las combinaciones para su fabricación.

El dígito adicional se ubicará en la parte superior derecha de la letra, indica la PNR.

Aclara además que todas las chapas de cinco dígitos actualmente en circulación, mantienen su plena validez y vigencia, sin requerir cambio o trámite alguno por parte de sus propietarios.

Todo ello queda dispuesto en la Resolución 7 del 2025, ya en vigor, publicada en la Gaceta Oficial en su edición ordinaria número 29, con fecha 24 de marzo de 2026, modificativa de la Resolución 1 emitida en el 2013, ambas del Ministerio del Interior.

El texto refiere que ante situaciones, dudas o inquietudes, la población puede dirigirse a las oficinas de trámites de registro de vehículos, o llamar a los teléfonos públicos que en ellas se encuentran.