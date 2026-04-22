México: Sheinbaum califica de muy buena conversación con alto comisionado para Derechos Humanos

“El respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común”, aseveró la presidenta tras recibir a Volker Türk

“Tuvimos una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración”, aseguró Sheinbaum. (Foto: PL)

La presidenta de México, Claudia , calificó de muy buena la conversación sostenida hoy con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con quien acordó vías de colaboración.

“Tuvimos una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración. El respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común”, aseveró la jefa del Ejecutivo en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Junto a Türk, la mandataria recibió también en Palacio Nacional a Matthias Behnke, director regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado; Humberto Henderson, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado, y a Allegra Baiocchi, coordinadora de ONU aquí.

El lunes último, la Secretaría de Gobernación refrendó, tras una reunión con el Alto Comisionado, la cooperación y el compromiso de México con el Sistema de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y la protección de las libertades fundamentales de la población.

Los encuentros tuvieron lugar en un contexto marcado por el reciente rechazo de esta nación norteamericana a un informe del Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas, que analizó casos de 2009 a 2017 y extrapoló la situación hasta 2025.

En su decisión, el comité concluyó que la información que recibió contiene “indicios bien fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y solicitó remitir el tema a la Asamblea General.

A principios de abril, el Gobierno calificó el documento de tendencioso y subrayó que omite avances contra ese flagelo desde 2018.

Entre las nuevas herramientas implementadas para enfrentar este delito, están la alerta nacional de búsqueda, la plataforma única de identidad, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer momento de la desaparición y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.