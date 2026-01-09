China mantendrá su apoyo a Venezuela «sin importar cómo evolucione la situación política»

China ha condenado la intervención estadounidense en el país y exigido la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores

La Cancillería china reafirmó este viernes que pase lo que pase en Venezuela, Beijing seguirá respaldando al país suramericano en la defensa de su soberanía y seguridad nacional.

«China seguirá apoyando firmemente a Venezuela en la salvaguarda de su soberanía, dignidad y seguridad nacional, sin importar cómo evolucione la situación política», afirmó en una rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning.

La funcionaria aseguró que Beijing ha mantenido una «sólida» comunicación y cooperación con Caracas, y que su país «está profundamente comprometido con profundizar la cooperación práctica y promover el desarrollo común».

China, que en los últimos años mantenía estrechas relaciones con Venezuela, ha condenado la intervención estadounidense en el país y exigido la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, se reunió en la vispera con el embajador de China, Lan Hu, y destacó la «posición firme y consecuente de China al condenar enérgicamente la grave violación del derecho internacional y de la soberanía venezolana».

La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning, había reafirmado previamente que Venezuela es un “Estado soberano que ejerce continuamente plena soberanía sobre sus recursos naturales y la actividad económica en su conjunto”.

Asimismo, calificó las acciones del Gobierno estadounidense como una “grave violación del derecho internacional” que atenta contra la soberanía de la nación sudamericana y vulnera sus derechos fundamentales.