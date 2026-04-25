FitCuba 2026, en formato virtual y con récord de inscripciones

La 44 edición de la Feria Internacional de Turismo (FitCuba 2026), que tendrá lugar del 7 al 9 de mayo en plataforma digital, ya suma cientos de operadores mundiales en solo 48 horas

El broche de oro tendrá lugar el 9 de mayo en Varadero, en el parque Retiro Josone, con entrada libre al gran público. (Foto: Susana Antón)

Con la mirada puesta en superar todas las expectativas, la edición virtual de FitCuba 2026 arrancó con éxito de convocatoria.

En menos de dos días, desde la apertura de la plataforma en el sitio www.fitcuba.net, cientos de turoperadores y agencias de viaje de todo el mundo han confirmado su presencia, incluyendo aquellos que nunca antes habían participado en la cita.

Así lo anunciaron este jueves los directores de Mercadotecnia, Comunicación y Eventos del Ministerio de Turismo (Mintur), Lessner Gómez, Yadira Ramírez y Sonia Beltrán, durante una conferencia para la prensa nacional e internacional, informó la ACN.

FitCuba representa, para la economía y la proyección internacional de la nación caribeña, una de las vitrinas comerciales más trascendentes. Durante 44 años, este certamen ha sido el principal escenario para promocionar el destino Cuba, atraer inversiones extranjeras, consolidar alianzas con cadenas hoteleras y diversificar la oferta más allá del tradicional polo de sol y playa.

En un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico y energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, la feria adquiere un valor simbólico añadido: demostrar la vitalidad, la creatividad y la capacidad de resistencia de la industria turística cubana.

Los organizadores explicaron que la modalidad virtual, una novedad en la historia del evento, no solo amplía el alcance geográfico, sino que también democratiza la participación. La plataforma online permanecerá activa hasta dos meses después de concluida la cita, permitiendo un intercambio prolongado entre expositores y visitantes.

Entre las opciones disponibles, los asistentes podrán recorrer los stands digitales, acceder a salas de presentaciones, competir en gastronomía y coctelería, y conocer experiencias reales de clientes que disfrutan del destino durante esos días.

El programa incluye, además, encuentros con cadenas hoteleras internacionales radicadas en la Isla –como Meliá, Iberostar y Gaviota–, así como con entidades nacionales como Palmares, Ecotur y el Campismo Popular. Por primera vez, el sector no estatal también tendrá la posibilidad de montar su propio stand para promocionar productos y servicios.

Asimismo, se fomentará el vínculo con organismos como el Ministerio de Cultura, Cubadeportes y MediCuba, que pondrán a disposición de los participantes propuestas de turismo deportivo y de salud.

La feria será del 7 al 8 de mayo, desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., con resúmenes diarios de lo más destacado y un adelanto de las actividades del día siguiente. El broche de oro tendrá lugar el 9 de mayo, en Varadero, en el parque Retiro Josone, con entrada libre al gran público.

Allí, vecinos del balneario y visitantes podrán disfrutar en vivo de propuestas culturales, competencias y promociones de paquetes turísticos, en una jornada dedicada al pueblo y a todos los que quieran sumarse a celebrar la resistencia y el futuro del turismo en Cuba.